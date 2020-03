Αθλητικά

Παράδοση Ολυμπιακής Φλόγας: Μήνυμα Σακελλαροπούλου για τον κορονοϊό

Με αναφορές στην πανδημία το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για την Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας.

Αναφορές στην πανδημία του κορονοϊού που δοκιμάζει ολόκληρο τον πλανήτη και στη συνεργασία των λαών στην καταπολέμησή του, περιείχε το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου για την Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι σήμερα η Φλόγα, συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους αρχαίους και στους σύγχρονους αγώνες, ολοκληρώνει τη διαδρομή της στη χώρα που άναψε για πρώτη φορά. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το ταξίδι της για τη μακρινή Ιαπωνία γίνεται σε αντίξοες συνθήκες, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή στην ιστορία του θεσμού.

«Μια πρωτοφανής πανδημία δοκιμάζει τις κοινωνίες όλου του πλανήτη. Η τελετή παράδοσης της Φλόγας, έστω και χωρίς την πολυπληθή παρουσία αθλητών και ολυμπιονικών, χωρίς το κοινό που θα επιθυμούσε να παρευρίσκεται στο Στάδιο για να την παρακολουθήσει, έχει έναν ισχυρό συμβολισμό» σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι απλώς μια συνάντηση αθλητών απ' όλον τον κόσμο που συναγωνίζονται σε πνεύμα ευγενούς άμιλλας. «Είναι η έκφραση της συνεχούς προσπάθειας του ανθρώπου να υπερβεί τον εαυτό του. Είναι η ζωντανή εκδήλωση της συνεργασίας των λαών, της φιλαλληλίας και της κατανόησης του άλλου, της ομόνοιας, της καλής θέλησης, της αδελφοσύνης. Αυτές οι αξίες που ενέπνευσαν το "ευ αγωνίζεσθαι" των αρχαίων Ελλήνων, είναι ακριβώς εκείνες που μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν σήμερα το όπλο μας απέναντι στον κοινό εχθρό. Μ' αυτές θα τον πολεμήσουμε, με αυτές θα τον νικήσουμε» προσέθεσε.

Ευχαρίστησε, επίσης, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τη εμπέδωση του ολυμπιακού πνεύματος από την ελληνική κοινωνία και αφού σημείωσε ότι η Αρχαία Ολυμπία φωτίζει τον δρόμο προς το Τόκιο τόνισε ότι «όλοι οι Έλληνες ευχόμαστε καλή επιτυχία στους Ιάπωνες διοργανωτές των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων».