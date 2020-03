Κοινωνία

Ανήλικη πέρασε κοκαΐνη σε κρατητήριο μέσα σε κρουασάν (εικόνες)

Πώς εντοπίστηκε το παράνομο περιεχόμενο του κρουασάν...

Μία 17χρονη επιχείρηση να περάσει κοκαΐνη στο κρατητήριο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και συνελήφθη.

Η ανήλικη είχε βάλει τη μικροποσότητα ναρκωτικών μέσα στο κρουασάν, είχε ωστόσο παραποιήσει το σακουλάκι του και ήταν ορατή η «παρέμβαση».

Οι αστυνομικοί που αντιλήφθηκαν το ύποπτο αντικείμενο προχώρησαν σε έρευνα και συνέλαβαν την ανήλικη.