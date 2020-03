Κοινωνία

Σπείρα με δεκάδες μέλη είχε πλημμυρίσει με ναρκωτικά τα Εξάρχεία (εικόνες)

Ποιες ευφάνταστες κρυψώνες χρησιμοποιούσαν οι δράστες. Οι ρόλοι και η δράση τους.

Στην εξάρθρωση πολυμελούς σπείρας αλλοδαπών, που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά στην πλατεία Εξαρχείων και τις περιμετρικές οδούς της, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το κύκλωμα ναρκωτικών αποτελείτο από τουλάχιστον 50 αλλοδαπούς και διακινούσε καθημερινά, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, ουσίες στην περιοχή. Ως προς τη μεθοδολογία δράσης του, το κύκλωμα λειτουργούσε με υποομάδες και με εναλλαγές μελών στους ρόλους διακινητών, τσιλιαδόρων και ταμιών. Αρχικά έκρυβε τα ναρκωτικά (ηρωϊνη, κοκαΐνη και κάνναβη) σε διάφορα μέρη, όπως δέντρα, θόλους αυτοκινήτων, κάδους απορριμμάτων, παρτέρια και φρεάτια, ενώ στη συνέχεια τα διέθετε σε μεγάλο αριθμό χρηστών. Σημειώνεται, ότι διαπιστώθηκαν περισσότερες από 200 αγοραπωλησίες.

Η αποδόμηση της σπείρας πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών με τη συμμετοχή της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας στην πλατεία Εξαρχείων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δεκατρείς αλλοδαποί, ενώ παράλληλα ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή ακόμα δεκάεξι αλλοδαπών συνεργών τους, τέσσερις εκ των οποίων είναι προσωρινά κρατούμενοι σε φυλακές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 144 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα ηρωίνης, 605 ευρώ, έξι κινητά τηλέφωνα και μοτοποδήλατο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.