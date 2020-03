Κοινωνία

Αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό και του τραμ φέρνει ο κορονοϊός

Δεν έμειναν ανεπηρέαστα τα δρομολόγια του μετρό και του τραμ από την επιδημία. Τι αλλάζει.

Σε αναστολή της μεταμεσονύκτιας λειτουργίας του μετρό (γραμμές 2 & 3) και του τραμ και στη μείωση της συχνότητας των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς προχωρά ο ΟΑΣΑ λόγω της μεγάλης πτώσης της επιβατικής κίνησης, η οποία τις τελευταίες ημέρες πλησίασε το 70%.

Έτσι, τα δρομολόγια του μετρό και του τραμ από αύριο Παρασκευή και μέχρι νεοτέρας, σταματούν τα μεταμεσονύχτια δρομολόγια τους (λειτουργούσαν Παρασκευή και Σάββατο έως 02.30) δεδομένο ότι μαγαζιά εστίασης, μπαρ, κέντρα διασκέδασης κ.λπ. είναι πλέον κλειστά.

Επιπλέον, ο ΟΑΣΑ προχωρά και στην μείωση της συχνότητας των δρομολογίων στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Σε ό,τι αφορά τις γραμμές 2 & 3 του μετρό, τα δρομολόγια θα εκτελούνται από την έναρξη της βάρδιας έως τις 06.30 το πρωί ανά 10 λεπτά, από 06.30 έως 22.00 ανά 7 λεπτά και από τις 22.00 έως τη λήξη της βάρδιας ο χρόνος διέλευσης των συρμών θα είναι στα 10 λεπτά.

Οι συχνότητες των δρομολογίων στη γραμμή 1 του μετρό (ΗΣΑΠ) θα είναι από τις 05.30 έως τις 22.00 ανά 7,5 λεπτά και από τις 22.30 έως τη λήξη της βάρδιας η κυκλοφορία των συρμών θα κυμαίνεται από 11,5 λεπτά έως 15 λεπτά.

Τα δρομολόγια του τραμ (σημειωτέον διεξάγονται μόνο στη Γραμμή 5 -Πλάτωνας- από τη στάση Ασκληπιείο Βούλας έως τη στάση Κασομούλη) θα πραγματοποιούνται κάθε 11 λεπτά από τις 05.30 έως και 21.00 και από 21.00 έως λήξη βάρδιας κάθε 12 λεπτά.

Ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ έχουν μειωθεί αισθητά καθώς έχει τεθεί σε λειτουργία το θερινό ωράριο.

Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για το ημερήσιο ειδικό πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων για κάθε γραμμή από την εφαρμογή OASA Telemetics, την ιστοσελίδα της τηλεματικής, καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Εξυπηρέτηση κοινού και πληρωμή προστίμων

Εκτός από τις αλλαγές στα δρομολόγια οι εταιρείες αστικών συγκοινωνιών λαμβάνουν και επιπλέον μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από την επιδημία του Covid-19.

Οι συναλλαγές με το κοινό στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα) θα είναι από τις 10.00 το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Σε ό,τι αφορά την ΣΤΑΣΥ η πρόσβαση των πολιτών στο Κεντρικό Πρωτόκολλο και στο Ταμείο θα γίνεται Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 μέχρι 12:00.

H πληρωμή προστίμων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ως εξής:

Πρόστιμα ΟΣΥ Α.Ε. (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.):

Μέσω ταχυδρομικών επιταγών των ΕΛ.ΤΑ., μέσω κατάθεσης ποσού στους κάτωθι αριθμούς (ΙΒΑΝ) λογαριασμών των τραπεζών: Ε.Τ.Ε. (Εθνική) - GR4301101040000010447181271, ALPHA BANK A.E. -GR0601401040104002320005134

Το αντίγραφο της κατάθεσης θα αποστέλλεται μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prostimo@osy.gr. Απαραίτητη είναι η αναγραφή της σειράς και αριθμού παράβασης, η ημερομηνία επιβολής προστίμου και το ονοματεπώνυμο του καταληφθέντα ως παραβάτη επιβάτη, σαν αιτιολογία στο καταθετήριο.

Διευκρινίζεται πως οι εξοφλήσεις μέσω ΕΛ.ΤΑ., δύναται να πραγματοποιηθούν με απλή Ταχυδρομική Επιταγή, συνοδευόμενη από το Στέλεχος του προστίμου που επιδόθηκε από τον Ελεγκτή Κομίστρου. Προκειμένου να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην οπίσθια όψη του αποκόμματος (χώρος για μηνύματα στον Παραλήπτη) της Ταχ/κής επιταγής, να αναγράφονται απαραιτήτως ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή να συνοδεύεται από το «ροζ» στέλεχος του προστίμου ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού.

Στις περιπτώσεις εξόφλησης μέσω κατάθεσης ποσού στους αντίστοιχους λογαριασμούς των ανωτέρω τραπεζών και προκειμένου ομοίως να ενημερωθεί η ΟΣΥ ΑΕ για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην αιτιολογία του καταθετηρίου, να αναγράφονται απαραιτήτως, ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή το καταθετήριο να συνοδεύεται από το «ροζ» Στέλεχος του προστίμου, ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού.

Πρόστιμα ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.):

Η εξόφληση των επιβληθέντων προστίμων θα γίνεται μόνο μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) της τράπεζας ALPHA BANK, IBAN: GR3601401100110002320004892.Απαραίτητη είναι η αναγραφή της σειράς και αριθμού παράβασης, η ημερομηνία επιβολής προστίμου και το ονοματεπώνυμο του καταληφθέντα ως παραβάτη επιβάτη , σαν αιτιολογία στο καταθετήριο. Προαιρετικά, προτείνεται να πραγματοποιείται αποστολή του αντιγράφου του καταθετηρίου στον αριθμό fax 214.414.1383.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, αίτηση ή ένσταση που αφορά επιβληθέν πρόστιμο, ο τρόπος επικοινωνίας θα είναι:

Τηλεφωνικά στον αριθμό 214-4141352. Αποστολή fax στον αριθμό 214-4141383. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Συμπληρώστε τη φόρμα αποστολής ή στείλτε το μήνυμά σας στο fines@stasy.gr.

Επισημαίνεται ότι τα πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους (Αρ. 5 Παρ 2 ΚΥΑ 5005/ΔΕΚΟ/2348 - ΦΕΚ Β 3203).

Μέτρα προστασίας ΟΑΣΑ

Για την αποφυγή εξάπλωσης του κορoνοϊού ο ΟΑΣΑ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, όπως η συστηματική απολύμανση συρμών και οχημάτων από εξειδικευμένα συνεργεία, η αναστολή της εφαρμογής του μέτρου της εισόδου από την μπροστινή πόρτα σε λεωφορεία και τρόλεϊ, η τοποθέτηση αντισηπτικών για τους εργαζομένους σε σταθμούς, εκδοτήρια, γραφεία και καμπίνες οδηγών και η προμήθεια 40.000 γαντιών για τους οδηγούς των λεωφορείων.

Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ προτρέπει τους επιβάτες να ελαχιστοποιήσουν τις συναλλαγές με χαρτονομίσματα και κέρματα και να προτιμούν τη χρήση καρτών -πιστωτικών ή χρεωστικών- στα εκδοτήρια.

Επίσης, σε όλες τις οθόνες των αστικών συγκοινωνιών (σε σταθμούς μετρό, στάσεις τηλεματικής, συρμούς μετρό, κτλ) επαναλαμβάνονται συνεχώς ενημερωτικά μηνύματα που υπενθυμίζουν τις οδηγίες προστασίας και προσωπικής υγιεινής, που πρέπει όλοι να τηρούν ως μέτρο προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορoνοϊού.