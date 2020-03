Κοινωνία

Τούνελ και αντιαρματικά βρήκε η Αντιτρομοκρατική σε Σεπόλια και Εξάρχεια (εικόνες)

Διπλή επιχείιρηση σε Σεπόλια και Εξάρχεια από την Αντιτρομοκρατική. Δεκάδες προσαγωγές .

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ύστερα και από συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Η επιχείρηση λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα στα Σεπόλια και στην οδό Τζαβέλα 3 στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχουν γίνει μέχρι τώρα προσαγωγές περισσότερων των 20 αλλοδαπών.

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε η Αστυνομία έχει αποκαλυφθεί τούνελ και βαρύς οπλισμός, όπως αντιαρματικά.

Μετά το τέλος της επιχείρησης θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση.

Φωτογραφίες από τα Εξάρχεια

Φωτογραφίες από την επιχείρηση στα Σεπόλια