Κοινωνία

Διπλή δολοφονία στην Κηφισιά: τι ισχυρίζεται ο αστυνομικός που σκότωσε τη γυναίκα του

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι κατηγορίες που ασκήθηκαν στον εν ενεργεία αστυνομικό. Πού αποδίδει ο ίδιος το άγριο έγκλημα.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και παράνομη οπλοχρησία άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε και σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγο του και την φίλη και συνάδελφο της, έξω από το σούπερ μάρκετ που δούλευαν τα δύο θύματα, στην Κάτω Κηφισιά.

Ο 35χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να αποδίδει το έγκλημα σε φόρτισή του εξαιτίας της απόφασης τής εν διαστάσει συζύγου του να μεταφέρει τα δύο τους παιδιά στη Θήβα με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην μπορεί να έρχεται σε επαφή μαζί τους.