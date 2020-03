Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΦ: Μόνο με ιατρική συνταγή φάρμακο με υδροχλωροκίνη

Εγκρίθηκε από τον ΕΟΦ το αίτημα του ΠΦΣ, μετά την αυξημένη κίνηση που παρουσιάστηκε σε στο συγκεκριμένο φάρμακο.

Μετά από σημερινή νωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) του ΕΟΦ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος "Plaquenil" ορίζεται με "Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό. Ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία".

Αίτημα το οποίο ήταν και από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα ή συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, καθώς τις τελευταίες ημέρες διαπίστωσαν πρόβλημα στην απόκτησή του.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος νωρίτερα σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση παρουσιάζει το φάρμακο Plaquenil με τη δραστική ουσία υδροχλωροκίνη, μετά από δημοσιεύματα ότι ίσως βοηθά στην θεραπεία του κορονοϊού (covid-19), «χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά».



Γιατροί και φαρμακοποιοί δέχονται πιέσεις για την χορήγησή του, και ο ΠΦΣ με επιστολή του στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ζητούσε "την χορήγηση με συνταγή φυλασσόμενη επί διετία, όπως έχει γίνει για το TAMIFLU και για τα άλλα αντιϊκα φάρμακα».



Ανέφερε ότι σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος πολύ σύντομα να μην μπορούν να προμηθευτούν το παραπάνω σκεύασμα, ασθενείς που το έχουν πραγματική ανάγκη και να διακόψουν τη θεραπεία τους με δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία τους.