Κοινωνία

Αίσιο τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση 15χρονης

Η ανήλικη κοπέλα εντοπίστηκε ταλαιπωρημένη. Τι αναφέρει "Το Χαμόγελου του Παιδιού"

Η περιπέτεια της Τεοντόρας Μ. 15 ετών, έληξε το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Μαρτίου δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιο "η Τεοντόρα Μ. βρέθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ταλαιπωρημένη ωστόσο είναι καλά στην υγεία της".

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Τεοντόρα Μ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.