Οικονομία

Χαρίτσης για ΕΚΤ: η ανοησία περισσεύει στο Μαξίμου

Επίθεση στην Κυβέρνηση για την αντίδραση μετά τις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ανοησία φαίνεται ότι περισσεύει στους επιτελείς του Μαξίμου. Η Ελλάδα θα συμμετέχει στο προσωρινό πρόγραμμα της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση μιας φονικής πανδημίας, όπως όλες οι χώρες της Ευρώπης, και όχι στο QE», αναφέρει σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως λέει ο κ. Χαρίτσης, «και αυτό που οι επιτελείς δεν έχουν καταλάβει ή δεν θέλουν να παραδεχθούν, είναι ότι αν η ΕΚΤ σήμερα περιλαμβάνει και την Ελλάδα και δεν την εξαιρεί, είναι γιατί η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ αντί να πανηγυρίζει ότι "λόγω δικών της χειρισμών μπήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα" καλό θα είναι να δει, πως μπορεί να αυξήσει το ανεπαρκές πακέτο βοήθειας που ανακοίνωσε χθες».

«Ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και ελλείψεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες υγείας. Αυτά πρέπει να παρέχει ένα κοινωνικό κράτος. Αρκετά με την πολιτική εκμετάλλευση κάθε καταστροφικού γεγονότος στη χώρα», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.