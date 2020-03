Πολιτική

Κορονοϊός: Κόντρα Κυβέρνησης – ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα και το Δώρο Πάσχα

Οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα και του Ευκλείδη Τσακαλώτου, η απάντηση Σταϊκούρα και η αγωνία για την αγορά. Τι ζητά το ΚΚΕ

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα τηλεδιασκέψεις με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλο και τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθά, με τη συμμετοχή και των τομεαρχών Οικονομίας και Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Παππά και Ε. Αχτσιόγλου. Κατά τις τηλεδιάσκεψεις συζήτησαν αναλυτικά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις του κορονοϊού εκτός από τη δημόσια υγεία και σε όλο το εύρος της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι εκπρόσωποι των φορέων, όπως αναφέρει ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ, "εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις βαθιές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Παράλληλα εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα οποία πρέπει να αποσαφηνιστούν και να διευρυνθούν".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε την ανάγκη λήψης οριζόντιων μέτρων για το σύνολο των κλάδων της οικονομίας, ενώ παρτάλληλα τόνισε ότι "η κυβέρνηση δεν πρέπει να διανοηθεί την μη καταβολή του δώρου Πάσχα, όπως άφησε να εννοηθεί σήμερα το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών. Το Κράτος, δεδομένης της κατάστασης, οφείλει να διασφαλίσει την καταβολή του δώρου κανονικά στο σύνολο των εργαζομένων".

Τέλος, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνήθηκε ότι είναι κρίσιμο να υποχρεωθούν οι τράπεζες να προχωρήσουν σε πάγωμα οφειλών συνεπών δανειοληπτών τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα, αλλά και να παραταθεί κατά τουλάχιστον δύο μήνες η προθεσμία εξόφλησης των επιταγών¨".

Σύγκρουση Σταϊκούρα - Τσακαλώτου

Σε δήλωση του, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει «O κ. Σταϊκούρας είπε σήμερα ότι "δεν μπορεί να δεχθεί μια κριτική" από εμάς. Αυτό θα ήταν δικό του πρόβλημα αν ιδιώτευε. Όμως είναι Υπουργός Οικονομικών. Οφείλει να σταματήσει να εστιάζει στο παρελθόν. Ο κόσμος ξέρει ποιες κυβερνήσεις χρεοκόπησαν τη χώρα, ποιες μας έκαναν ουραγό της Ευρώπης, ποιες έφεραν τα μνημόνια και ποια μας έβγαλε από αυτά. Ας αναλογιστεί γιατί τα δημόσια οικονομικά δεν πήγαν και τόσο καλά στη δική του θητεία, για την ατολμία της δικής του κυβέρνησης, αλλά και του Eurogroup που συμμετέχει».

«Όταν ο Υπουργός αρνείται να ακούσει ότι πρέπει να καταβάλει το σύνολο του μισθού των εργαζομένων, να λάβει οριζόντια μέτρα για το σύνολο της οικονομίας, να δώσει έκτακτο επίδομα στα χαμηλά εισοδήματα, να νομοθετήσει για ακύρωση των απολύσεων που έχουν ήδη συμβεί, μεταθέτει ένα δικό του πρόβλημα σε πρόβλημα των εργαζομένων, των επιχειρήσεων αλλά και ολόκληρης της οικονομίας. Μετά τις δηλώσεις βουλευτή της ΝΔ ότι "Ευχαριστούμε τον Ερντογάν γιατί έδωσε ευκαιρία στον Μητσοτάκη να δείξει το μέταλλό του" έρχεται τώρα ο κ. Σταϊκούρας να μας πει ότι το έστω και με τον κορονοϊό μειώσαμε το πλεόνασμα! Είναι τουλάχιστον προκλητικό, από τη στιγμή που και ο ίδιος και ο κ. Μητσοτάκης είχαν δηλώσει ότι θα ζητήσει μείωση του πλεονάσματος από το 2021» αναφέρει ο κ. Τσακαλώτος.

Καταλήγοντας, ο πρώην Υπ. Οικονομικών σημειώνει «και κάτι ακόμα. Ο κύριος Σταϊκούρας είπε σήμερα ότι "αξιολογείται" η μη καταβολή στους εργαζόμενους του δώρου Πάσχα. Ούτε να το διανοηθεί. Αν η ΝΔ θέλει να πληρώσουν και αυτήν την κρίση οι εργαζόμενοι του θυμίζουμε ότι "αξιολογείται" και ο ίδιος».

Απαντώντας, σε δήλωση του, ο Υπ. Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρει «Την τρέχουσα περίοδο, οι κύριες μάχες δίνονται για τη δημόσια υγεία, τη διαφύλαξη των συνόρων της χώρας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία. Λυπάμαι που ο κ. Τσακαλώτος, αντί να συνταχθεί με όλους τους Έλληνες στην πρώτη γραμμή αυτών των μαχών, διολισθαίνει ταχύτατα σε μία από τις χειρότερες πρακτικές του, επιδιδόμενος σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού και μαξιμαλισμού. Το υπεύθυνο πρόσωπο που προσπάθησε να φιλοτεχνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα κατέρρευσε εντός ελαχίστου χρόνου. Όμως, παρόλα αυτά, δεν μπορεί παρά να του απαντήσω.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, που επί 5 χρόνια δεν κατάφερε να πιάσει το στόχο της ανάπτυξης και που επί διακυβέρνησής του η οικονομία έτρεξε με μέσο εξαμηνιαίο ρυθμό 0,84%, πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης (2,02%), δεν μπορεί με αξιοπιστία να εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έπιασε φέτος το στόχο της ανάπτυξης και που επί διακυβέρνησής της η οικονομία έτρεξε με 1,62%, αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (1,10%). Όλες οι συνιστώσες του ΑΕΠ κατέγραψαν μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης στο δεύτερο παρά στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις σημείωσαν αύξηση 8,4% το δεύτερο εξάμηνο του 2019 έναντι 0,9% στο πρώτο εξάμηνο, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,2% στο δεύτερο εξάμηνο έναντι 0,4% στο πρώτο εξάμηνο, και οι πραγματικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,0% το δεύτερο εξάμηνο έναντι 4,8% στο πρώτο εξάμηνο. Διαπιστώνουμε και σε επίπεδο τριμήνου μία θετική και ευοίωνη πορεία των συνιστωσών του ΑΕΠ στο τέταρτο τρίμηνο του 2019. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,8%, που αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξηση μετά το 2007. Και οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 14,4%, που είναι η μεγαλύτερη αύξηση από το 2006. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ως το μεγάλο κόμμα της κεντροδεξιάς παράταξης με ιδεολογικό πυρήνα τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, που κατά κύριο λόγο, διαχρονικά, οικοδόμησε το κοινωνικό κράτος, το τιμά και το στηρίζει. Η Κυβέρνηση έχει ήδη αποδείξει και θα συνεχίσει να αποδεικνύει έμπρακτα, το επόμενο διάστημα, ότι αποτελεί κύριο μέλημά της η στήριξη των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων.

Προφανώς, δεν θα μπω αυτή την ώρα σε «ιδεολογικές σκιαμαχίες» και δεν θα αναλώσω περισσότερο χρόνο για να απαντήσω σε αυτονόητες ρήσεις του κ. Τσακαλώτου. Είναι σαφές ότι ο καθένας και η καθεμία που συμμετέχουμε στην πολιτική αξιολογούμαστε διαρκώς από τους πολίτες. Εγώ σε ό,τι με αφορά έχω πλήρη συνείδηση αυτής της αλήθειας».

Απαντώντας στον Χρήστο Σταϊκούρα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δήλωσε, «ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία περίοδο βάζει πλάτη, όπως ποτέ δεν είχε διανοηθεί η ΝΔ να κάνει. Καταθέτει προτάσεις για όλα τα ζητήματα, είναι έτοιμος να συνεισφέρει με τα στελέχη του όπου χρειαστεί αλλά και να αξιοποιήσει όλες τις διεθνείς επαφές του προς αυτή την κατεύθυνση. Αν όμως για τον κ. Σταϊκούρα υπευθυνότητα σημαίνει να του επιτρέψουμε να αφήσει απλήρωτους τους εργαζόμενους, να μην ακυρώσει τις απολύσεις, να μην ενισχύσει ουσιαστικά την οικονομία και να κόψει το δώρο του Πάσχα για τους εργαζόμενους μάλλον δεν καταλαβαίνει την έννοια της λέξης. Στα συγκεκριμένα:

Η ανάγκη για αυτό-επιβεβαίωση του κ. Σταϊκούρα με ξεπερνάει. Το γεγονός ότι επιμένει να βρίσκει τρόπους να μας πει ότι το 1% είναι μεγαλύτερο από το 2.8%, αλλά και για να μας πείσει ότι πάμε καλύτερα από την Ευρώπη, ενώ είναι ξεκάθαρο (όπως φαίνεται στο διάγραμμα) ότι το 4ο τρίμηνο στην Ελλάδα είχαμε τη χειρότερη επίδοση (q-o-q) με ανησυχεί. Με ανησυχεί ότι ο επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης σε μια τόσο δύσκολη στιγμή αρνείται πεισματικά να δει την πραγματικότητα. Για το ότι θεωρεί δε, ότι η ΝΔ οικοδόμησε το κοινωνικό κράτος στη χώρα πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Απλά και κατανοητά λοιπόν: Αν η κυβέρνηση θέλει να λάβει μέτρα για να ξεπεράσουμε την κρίση θα είμαστε παρόντες και παρούσες όπως ποτέ καμία αντιπολίτευση δεν έπραξε. Αν θέλει να λάβει μέτρα ώστε εκμεταλλευόμενη την κρίση να διαλύσει εργασιακά δικαιώματα και μαζί με αυτά και την οικονομία της χώρας που με τόσες θυσίες του ελληνικού λαού ορθοπόδησε της το ξαναλέμε. Να μην το διανοηθεί».

ΚKE: Δε θα ματώσουν οι εργαζόμενοι εν μέσω πανδημίας».

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του αναφέρει «η συζήτηση, που άνοιξε γύρω από την αναστολή του δώρου Πάσχα, είναι πολύ επικίνδυνη. Αποδεικνύεται ότι οι χθεσινές εξαγγελίες, με τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης των εργαζομένων, λειτουργούν ως άλλοθι και δίνουν το πράσινο φως στην εργοδοσία για να μην αφήσει τίποτα όρθιο στους εργασιακούς χώρους. Κάνουμε καθαρό στην κυβέρνηση και στις εργοδοτικές ενώσεις: Να μη διανοηθούν να πειράξουν το δώρο των εργαζομένων. Δε θα ματώσουν οι εργαζόμενοι εν μέσω πανδημίας».