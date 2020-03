Οικονομία

Κορονοϊός: κλείνουν όλα τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα

Τι αναφέρεται στην απόφαση του Χάρη Θεοχάρη. Πότε ξεκινά το μέτρο, πόσο θα ισχύσει.

Το Υπουργείο Τουρισμού με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης για αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας.

Το μέτρο θα ισχύσει μέχρι το τέλος Απριλίου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, υπάρχει η υποχρέωση να λειτουργεί 1 ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας και 3 ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση θα ισχύσει από τα μεσάνυχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου.

Τις εξελίξεις είχε ουσιαστικά προκαταλάβει ο Υπ. Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1, με αναφορές και στις επιχειρήσεις, αλλά και σε βοηθήματα για τους ξενοδοχουπαλλήλους.