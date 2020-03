Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στη νοηματική τρία τηλεοπτικά σποτ με οδηγίες προστασίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θα μεταδίδονται καθημερινά από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας.

"Μένουμε στο σπίτι, Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε", διαμηνύει η ΓΓΠΠ και σημειώνει πως "η Κυβέρνηση με σκοπό την παροχή έγκυρης ενημέρωσης σε όλους ανεξαιρέτως τους συμπολίτες μας, ολοκλήρωσε τη μεταγλώττιση στη νοηματική τριών τηλεοπτικών σποτ με χρήσιμες οδηγίες για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τη νόσο COVID-19".

Τα τηλεοπτικά σποτ θα μεταδίδονται καθημερινά από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας.

Δείτε τα σποτ :