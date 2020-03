Κόσμος

Κορονοϊός: Σχεδόν 200 τα κρούσματα στη Ρωσία

Αυξήθηκε κατά 52 μέσα σε ένα 24ωρο, σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές.

Ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού αυξήθηκε κατά 52 μέσα σ’ ένα εικοσιτετράωρο φθάνοντας τα 199.

Τα νέα κρούσματα καταγράφηκαν σε 23 περιφέρειες της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αναφέροντας ότι πρόκειται για Ρώσους πολίτες.

Επίσης το Κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού ανακοίνωσε ότι προς το παρόν δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος από την COVID-19.

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι έχει εντοπισθεί ο κύκλος των προσώπων με τα οποία είχαν έρθει σε επαφή όλοι όσοι νοσηλεύονται στην επικράτεια της Ρωσίας , ενώ τα πρόσωπα αυτά έχουν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση και υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις.