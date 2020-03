Κόσμος

Αυστρία: Το χωριό που φέρεται να σκόρπισε τον κορονοϊό στην Ευρώπη

Η επονομαζόμενη “Ίμπιζα των Άλπεων” είναι ενδεχομένως το “εκκολαπτήριο” του COVID-19 στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ένα χωριό του αυστριακού Τιρόλου ήταν πιθανόν το “εκκολαπτήριο” που σκόρπισε τον κορονοϊό στην Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Το χωριό Ischgl (Ισγκλ), το επονομαζόμενο “η Ίμπιζα των Άλπεων”, είναι δημοφιλής προορισμός των σκιέρ. Σήμερα, πλέον, οι Αρχές θεωρούν ότι από εκεί ξεκίνησε, στο τέλος του Φεβρουαρίου, η διασπορά της επιδημίας COVID-19 στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο πρώτος “συναγερμός” σήμανε την 1η Μαρτίου, όταν οι ισλανδικές Αρχές διαπίστωσαν ότι 15 επιβάτες πτήσης από το Μόναχο είχαν προσβληθεί από τον ιό. Οι 14 είχαν διαμείνει προηγουμένως στο αυστριακό χωριό. Η Βιέννη δεν έλαβε τότε το μήνυμα του Ρέικιαβικ.

Οι σκανδιναβικές υγειονομικές Αρχές έχουν ιχνηλατήσει πολλές εκατοντάδες κρούσματα συνδεόμενα ευθέως με το Ischgl. Την Τρίτη, η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι η μόλυνση του 40% των άνω των 1.400 κρουσμάτων στην χώρα σημειώθηκε στην Αυστρία. Και οι Αρχές πιστεύουν ότι εκατοντάδες άλλα κρούσματα στην Αυστρία και το Βέλγιο έχουν ευθεία σχέση με το χωριό αυτό του αυστριακού Τιρόλου.

Στη Βιέννη, διατυπώνονται επικρίσεις για βραδεία αντίδραση της κυβέρνησης του Σεμπάστιαν Κουρτς και η αιφνίδια στροφή του προς την δριμεία αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων στη χώρα αποδίδεται στην καθυστερημένη συνειδητοποίηση της κατάστασης στο Τιρόλο.

Προηγουμένως, παρά τις άμεσες προειδοποιήσεις, οι ίδιες οι τοπικές Αρχές του Τιρόλου δεν είχαν θελήσει να αναλάβουν δράση από τον φόβο των επιπτώσεων στον τοπικό τουρισμό. Αλλά ούτε η κεντρική κυβέρνηση στην Βιέννη επενέβη τότε.