Τσίπρας: Να παρέμβει η Κυβέρνηση για το δώρο Πάσχα και τις οφειλές στις τράπεζες

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί την Κυβέρνηση να λάβει πιο φιλόδοξα μέτρα, για να μην γιγαντωθεί ο εφιάλτης της ανεργίας.

Να διασφαλίσει το δώρο Πάσχα και να παρέμβει για το πάγωμα οφειλών δανειοληπτών, καλεί την Κυβέρνηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «μέτρα που δεν είναι οριζόντια και «αφήνουν δεκάδες επαγγελματικούς κλάδους εκτός στήριξης». Σε σημερινή του δήλωση κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι «δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος της οικονομικής κρίσης που έρχεται» και προειδοποιεί ότι αν δεν ληφθούν πιο φιλόδοξα μέτρα η ανεργία κινδυνεύει να επιστρέψει στα επίπεδα του 2014.

«Είχα την ευκαιρία σήμερα να συζητήσω με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και να λάβω από πρώτο χέρι μια εικόνα για την ανταπόκριση των μέτρων που εξήγγειλε χθες η Κυβέρνηση», σημειώνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι «η αίσθηση που διαμορφώνεται είναι ότι τα μέτρα είναι αποσπασματικά και πολύ πίσω από τις ανάγκες των εργαζόμενων και της αγοράς».

«Όταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνονται οριζόντια προληπτικά μέτρα ύψους έως και 20% του ΑΕΠ, ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει μέτρα ύψους μόλις 1% του ΑΕΠ», αναφέρει ο τέως Πρωθυπουργός, παραπέμποντας για να υπάρχει «μέτρο σύγκρισης» στα μέτρα 1% του ΑΕΠ που είχε ο ίδιος ανακοινώσει τον περασμένο Μάιο, «όταν η χώρα δεν βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ίσχυαν πλήρως οι δημοσιονομικοί περιορισμοί του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%».

«Φοβάμαι ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος της οικονομικής κρίσης που έρχεται», συνεχίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει πως, «ενώ ορθώς, με εξαίρεση τις εκκλησίες, πήρε έγκαιρα προληπτικά μέτρα για τη δημόσια υγεία, για την οικονομία δεν παίρνει ούτε έγκαιρα ούτε προληπτικά μέτρα».

«Παρά μονάχα αποσπασματικά, τρέχει πίσω από το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το ύψος των παρεμβάσεων αλλά και ο χαρακτήρας τους», αναφέρει, κάνοντας λόγο για «μέτρα που δεν είναι οριζόντια, αφήνουν δεκάδες επαγγελματικούς κλάδους εκτός στήριξης».

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι «αν αυτό συνεχιστεί, οι χιλιάδες απολύσεις που θα ακολουθήσουν, θα μας επιστρέψουν σε επίπεδα ανεργίας που θα θυμίζουν τις χειρότερες μέρες του 2014», ενώ «αν δεν υπάρξει άμεσα κρατική παρέμβαση στις τράπεζες, ώστε να παγώσουν τις δανειακές οφειλές και για τα φυσικά πρόσωπα, να παγώσουν τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, καθώς και να παρατείνουν την εξόφληση των επιταγών για όσο διαρκεί η κρίση, τότε σε λίγες εβδομάδες, δεν θα υπάρχει επιχείρηση ή επιχειρηματίες δίχως ασφυκτικά προβλήματα».

Ο κ. Τσίπρας επισημαίνει, επίσης, ότι «αυτό που σήμερα απαιτείται είναι, όχι μέτρα-ασπιρίνες, αλλά ένα γενναίο πρόγραμμα σωτηρίας με ορίζοντα τουλάχιστον ως το τέλος του έτους, που θα καλύπτει οριζόντια όλη την οικονομία». Και συγκεκριμένα, επαναλαμβάνει τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Απαγόρευση απολύσεων, με ταυτόχρονη καταβολή από το κράτος πλήρως των μισθολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, όπως φυσικά και του δώρου του Πάσχα», «παροχή άτοκων δανείων στις επιχειρήσεις, καθώς και η δημιουργία νέων εργαλείων ρευστότητας μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας» και τέλος, «συγκρότηση ενός αντίστοιχου “σχεδίου Ηρακλής” για τις επιχειρήσεις και την εγγύηση του Δημοσίου σε επιχειρηματικά δάνεια».

«Καταλαβαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης δυσκολεύεται να μπει σε μια τέτοια λογική. Είναι δέσμιος των νεοφιλελευθέρων απόψεών του για την οικονομία. Αυτών που οδήγησαν, όμως, την οικονομία, ήδη πριν το κορονοϊό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε καθοδική τροχιά», υπογραμμίζει και καλεί τον Πρωθυπουργό «να συνειδητοποιήσει ότι οι νεοφιλελεύθερες απόψεις του είναι ήδη νεκρές».

«Τώρα όλοι τρέχουν να σωθούν πίσω από γενναίες κρατικές παρεμβάσεις. Όσο γρηγορότερα το συνειδητοποιήσει, τόσο μικρότερες θα είναι οι απώλειες για την οικονομία και κυρίως για τους επιχειρηματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους», καταλήγει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.