Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη: ακόμη 4 νεκροί στην Ελλάδα

Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων και αυτής της φονικής επιδημίας στην Ελλάδα/

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροι απο την επιδημία γρίπης στην Ελλάδα, καθώς ακόμη τέσσερις συνάνθρωποι μας έχασαν την ζωή τους την τελευταία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τις προηγηούμενες ημέρες ακόμη ένας ασθενής χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην Εντατική, ανεβάζοντας σε 220 τον συνολικό αριθμό ασθενών που έχουν νοσηλευθεί σε ΜΕΘ, το διάστημα αναφοράς, ήτοι απο τις Αρχές Οκτωβρίου μέχρι την περασμένη Κυριακή.

Εν τω μεταξύ, το πρωί έχασε την ζωή του ακόμη ένας ασθενής απο κορονοϊό, ανεβάζοντας σε 6 τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουν καταλήξει σττην Ελλάδα.