Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έξι νεκροί και 464 κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε κι άλλο το τελευταίο 24ωρο η λίστα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον Σωτήρη Τσιόδρα.

Αυξήθηκαν κατά 46 τα κρούσματα στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 464. Τα 72 από αυτά είναι απροσδιόριστης προέλευσης.

78 ασθενείς νοσηλεύονται και 16 από αυτούς είναι διασωληνωμένοι. Ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευομένων είναι τα 68 χρόνια, ενώ αντίστοιχα για τους διασωληνωμένους είναι τα 69 χρόνια.

19 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πάρει πλέον εξιτήριο.

Ο κ. Τσιόδρας επιβέβαιωσε την πιθανότητα να κυκλοφορούν γύρω μας 2-3 χιλιάδες άτομα με κορονοϊό, χωρίς να το γνωρίζουν.

Ένας 70χρονος, που κατέληξε το βράδυ της Τετάρτης, είναι το 6ο θύμα του COVID-19 στην Ελλάδα.

Ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ, Σωτήρης Τσιόδρας, διαβεβαίωσε πως «παρακολουθούμε την επιδημία όσο πιο στενά μπορούμε», και τόνισε πως είναι ανάγκη να μην παρασύρεται ο κόσμος ούτε στον πανικό ούτε στον εφησυχασμό.

Ο κ. Τσιόδρας εξέφρασε τη θλίψη του για τον χαμό συνανθρώπων μας από τον COVID-19, σημειώνοντας πως είχαν υποκείμενα νοσήματα που επιβάρυναν την κατάσταση της υγείας τους.

Στάθηκε επίσης στη γέννηση ενός βρέφους από γυναίκα που ήταν θετική στον κορονοϊό, μία είδηση που χάρισε ελπίδα αυτήν τη δύσκολη περίοδο.