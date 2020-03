Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - προσλήψεις υγειονομικών: κατατέθηκαν 45076 αιτήσεις σε διάφορες ειδικότητες

Επικουρικό προσωπικό σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, στο ΕΚΑΒ και σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), η μοριοδότηση και κατάταξη των αιτούντων για τις προσλήψεις λοιπού επικουρικού προσωπικού σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας, στο ΕΚΑΒ και σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Κατατέθηκαν 45.076 αιτήσεις σε διάφορες ειδικότητες (νοσηλευτικό προσωπικό, τραυματιοφορείς, πληρώματα ασθενοφόρων-διασώστες, παραϊατρικό προσωπικό, φυσικοθεραπευτές, διοικητικό προσωπικό, μηχανικοί, γενικών καθηκόντων κ.α.)

Έχουν ήδη προσληφθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες περισσότερα από 500 άτομα λοιπό επικουρικό προσωπικό (κυρίως νοσηλευτές). Καθημερινά, ο αριθμός των προσληφθέντων θα αυξάνεται.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας έχει δρομολογήσει τη διαδικασία των εγκρίσεων για τις προσλήψεις λοιπού επικουρικού προσωπικού, σύμφωνα με τα αιτήματα των Νοσοκομείων, έχοντας ήδη αποστείλει στις ΥΠΕ πάνω από 1.000 εγκρίσεις προσλήψεων.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στα Νοσοκομεία, ο αριθμός των εγκρίσεων θα αυξάνεται.

Όσον αφορά στις προσλήψεις επικουρικών ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ, έχουν ήδη προσληφθεί πάνω από 100 ιατροί και έχουν αποσταλεί ήδη στις ΥΠΕ οι εγκρίσεις για άλλους 254. Επίσης, καθημερινά, ο αριθμός των εγκρίσεων και των προσληφθέντων θα αυξάνεται.

Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους επικουρικούς ιατρούς, συνεχίζεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/proslhpseis-diorismoi/epikoyrikoi-iatroi/3293-thrhsh-katalogoy-epikoyrikwn-iatrwn-kai-diadikasia-topothethshs