Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Πως ξεκινά το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Οδηγίες για τους καλλιερητές.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την Καλοκόρη στην Ελιά.

Είναι έντομο (βρωμούσα) που προκαλεί τοπικά μόνο αξιόλογες ζημιές στα άνθη της ελιάς και επιφέρει μειωμένη καρπόδεση. Τα ευαίσθητα βλαστικά στάδια είναι από την ανάπτυξη των ανθοφόρων οφθαλμών έως το κρόκιασμα - αρχή άνθησης. Συνιστάται καταπολέμηση κυρίως σε δέντρα με χαμηλή ανθοφορία με μία από τις δύο παρακάτω εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, πριν την ανθοφορία, εφόσον παρατηρούνται τουλάχιστον 6 – 7 έντομα / κλαδίσκο μήκους 50-60εκ.

Επιπλέον συστήνεται να μην καταστρέφονται τα αυτοφυή ζιζάνια των ελαιώνων μέχρι την έναρξη της άνθησης των ελαιόδεντρων, ώστε να καθυστερήσει η μετακίνηση του εντόμου από τα ζιζάνια στα ελαιόδεντρα και να περιοριστούν συνεπώς οι προσβολές. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: