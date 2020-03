Κόσμος

Κορονοϊός: Προσβλήθηκε και ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό

Δεν κάνει διακρίσεις ούτε για τους... "γαλαζοαίματους" ο COVID-19.



Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, επικεφαλής του πριγκιπάτου του Μονακό, διαγνώστηκε με κορονοϊό, όμως θα συνεχίσει να εργάζεται κανονικά από τα ιδιωτικά διαμερίσματά του και η "κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει καμία ανησυχία", ανακοίνωσαν τα ανάκτορα.

"Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, που υποβλήθηκε σε εξετάσεις στις αρχές της εβδομάδας, βγήκε θετικός στον Covid-19. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει καμία ανησυχία", επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε το παλάτι, τρεις ημέρες αφότου ο υπουργός Επικρατείας Σερζ Τελ, μια θέση που ισοδυναμεί με εκείνη του πρωθυπουργού, ανακοίνωσε ότι έχει νοσήσει από τον νέο κορονοϊό.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος είναι ένας από τους πλουσιότερους μονάρχες στον κόσμο με περιουσία που ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια. Είναι γιος του πρίγκιπα Ρενιέ και της Γκρέις Κέλι. Είναι παντρεμένος με τη νοτιοαφρικανή πρωταθλήτρια κολύμβησης, πριγκίπισα Σαρλέν.