Πολιτική

Πέτσας: Ο Τσίπρας λέει ψέματα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για το δώρο Πάσχα και τις οφειλές στις τράπεζες...

«Ο κ. Τσίπρας λέει ψέματα όταν υποστηρίζει ότι «στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνονται οριζόντια προληπτικά μέτρα ύψους έως και 20% του ΑΕΠ». Καμία χώρα δεν έχει λάβει τέτοια μέτρα. Ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη του μπερδεύουν «μήλα» (δημοσιονομικά μέτρα), με «πορτοκάλια» (εγγυήσεις και άλλα μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας)» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Πέτσας κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για ανεύθυνη και μικροκομματική συμπεριφορά και επισήμανε ότι «η απάντηση έρχεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που επικροτούν τη διαχείριση της διπλής κρίσης από την κυβέρνηση. Και που βλέπουν στην φουρτούνα πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κρατάει το τιμόνι της χώρας».

Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει ό,τι χρειαστεί για να περιορίσει τις απώλειες στην εθνική οικονομία, προστατεύοντας πρώτα από όλα την ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια υγεία σημειώνοντας ότι «μπορεί να το κάνει αυτό στην πράξη - και όχι στα λόγια - γιατί έχει αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, όπως αποδεικνύει και η απόφαση για ισότιμη συμμετοχή της ελληνικής Δημοκρατίας στο νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού».