Πολιτική

Μητσοτάκης: Στα 10 δις το πακέτο για την οικονομία - το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Επεκτείνεται το επίδομα των 800 ευρώ και σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν με μείωση τζίρου.

Νέα κατηγορία δικαιούχων του ειδικού επιδόματος των 800 ευρώ ανακοίνωσε στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεκτείνεται το επίδομα των 800 ευρώ και σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν με μείωση τζίρου. Το ποσό θα λάβουν και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι καθώς και όσοι απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν από 1ης Μαρτίου. Πρόσθεσε ότι το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί κανονικά. Έκτατο δώρο Πάσχα θα πάρουν γιατροί και νοσηλευτές που δίνουν τη μάχη εναντίον του κορονοϊού. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυστηρότερων μέτρων εάν οι πολίτες δεν συμμορφωθούν στις απαγορεύσεις. Αναλυτικά το μήνυμα του Πρωθυπουργού: «Συμπολίτες μου, Επικοινωνούμε ξανά, όπως σας έχω υποσχεθεί, για τα νέα δεδομένα στα μέτωπα της υγείας μας και της οικονομίας. Για να ανακοινώσω τις νέες πρωτοβουλίες μας. Αλλά και για να σας στείλω και πάλι μήνυμα ενότητας, πειθαρχίας και υπευθυνότητας. Θα το επαναλάβω όσο πιο απλά γίνεται: Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Πήραμε νωρίτερα από άλλες χώρες δραστικά μέτρα για να μειώσουμε τη διάδοση του ιού, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πόσο αποτελεσματικά θα είναι. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές και για τη χώρα μας. Είναι στο χέρι μας να αποδειχθούν σκληρές και περίπλοκες αλλά όχι εφιαλτικές. Σας ζητώ, λοιπόν, να μη γκρεμίσουμε τώρα όλα όσα χτίσαμε το τελευταίο διάστημα. Στην Ιταλία δεν έχουν φέρετρα να θάψουν τους νεκρούς τους. Κι όμως εδώ διακρίνω, από ορισμένους, έναν αδικαιολόγητο εφησυχασμό. Δεν θα τον ανεχτώ. Ναι, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι η επιστήμη θα αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε. Αλλά για τους επόμενους μήνες δεν θα υπάρξει καμιά μαγική λύση. Θα στηριχθούμε στις δυνάμεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο ενισχύεται με ταχύτατους ρυθμούς: Προσθέτουμε κλίνες και κρεβάτια εντατικής, αγοράζουμε αναπνευστήρες και αναλώσιμα. Και προσλαμβάνουμε 2.000 νοσηλευτές και ειδικούς γιατρούς. Ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί υπό την απόλυτη καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι είναι παρόντες, με σημαντικές δωρεές, σε τούτη τη δύσκολη στιγμή. Καλώ, όμως, και τους απόντες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Κάνω επίσης έκκληση στους πολίτες να ακούν μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις. Τα fake news κάνουν κακό στην υγεία, σωματική και ψυχική. Το οπλοστάσιο των μέτρων περιορισμού που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση έχει σχεδόν εξαντληθεί. Το κακό θέλει έναν κρίκο δίπλα του για να απλωθεί. Και αυτή την αλυσίδα του τρόμου μπορούμε να τη σπάσουμε αν κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αν μείνουμε σπίτι, αποφεύγοντας όλες τις περιττές επαφές. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μία ευκαιρία να δείξουμε την κοινωνική μας ευθύνη: Αφού δεν θα έχουμε καμία επαγγελματική υποχρέωση, δεν κυκλοφορούμε! Μένουμε στο σπίτι και διαβάζουμε, ακούμε μουσική, βλέπουμε ταινίες, επικοινωνούμε με τους δικούς μας, αυτούς που αγαπάμε. Πάμε για έναν περίπατο ή για τρέξιμο μόνοι. Και σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε τις συναθροίσεις. Απ’ όλους εμάς και τη συμπεριφορά μας εξαρτάται, τελικά, αν η κυβέρνηση χρειαστεί να πάρει ακόμα πιο δραστικά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Και κάτι τελευταίο. Ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα και αποστάσεις. Όσο πιο μικρό είναι το νησί όπου κάποιος πιστεύει ότι θα καταφύγει για να προστατευθεί, τόσο πιο δύσκολη, αν όχι αδύνατη, θα είναι και η περίθαλψή του αν αρρωστήσει εκεί. Συμπολίτες μου, Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι και για την οικονομία. Τώρα, ωστόσο, έχουμε περισσότερα όπλα στη φαρέτρα μας για να στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας και της παραγωγής. Μετά την απαλλαγή μας από τα δυσβάσταχτα υπερπλεονάσματα του παρελθόντος, η χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ εντάσσει για πρώτη φορά και τη χώρα μας σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Επιτέλους, ύστερα από 10 χρόνια κρίσης, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εξέλιξη μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε ένα πολύ πιο φιλόδοξο πρόγραμμα υποστήριξης της πραγματικής οικονομίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι δυναμικό και θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Σήμερα, ανακοινώνω ότι ο Προϋπολογισμός του Κράτους αναθεωρείται. Έτσι, πέραν των μέτρων που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ύψους 3,8 δισ., θα διατεθούν ακόμη περίπου 3 δισ. για τη στήριξη της οικονομίας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τουλάχιστον αλλά τόσα από τον ανασχεδιασμό του ΕΣΠΑ. Μιλώ, δηλαδή, για περίπου 10 δισ., χωρίς τις προβλέψεις για την παροχή προσθετής ρευστότητας στις επιχειρήσεις από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Κατά συνέπεια, μπορώ σήμερα να ανακοινώσω ότι επεκτείνεται ο έκτακτος μισθός των 800 ευρώ έως τα τέλη Απριλίου και σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν με μείωση του τζίρου τους. Το μέτρο, λοιπόν, δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, αλλά τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα. Των οποίων το κράτος θα καλύψει και όλες τις ασφαλιστικές εισφορές. Την ενίσχυση των 800 ευρώ θα λάβουν και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι της χώρας. Και για αυτούς θα ανασταλεί επίσης η υποχρέωση καταβολής εισφορών. Οκτακόσια ευρώ όμως θα λάβουν και όλοι όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση από 1η Μαρτίου μέχρι και χθες. Φροντίζουμε, πέρα και πάνω από όλα, αυτούς που χτυπήθηκαν πρώτοι και πιο σκληρά από την κρίση. Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο ακέραιο από όλους τους εργοδότες προς όλους τους εργαζόμενους, όπως ακριβώς το δικαιούνται. Ο ακριβής χρόνος καταβολής του θα ανακοινωθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία. Σε κάθε περίπτωση, έκτακτο δώρο Πάσχα θα πάρουν φέτος οι ήρωες με τις πράσινες και τις λευκές μπλούζες: Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας αλλά και οι υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας, που δουλεύουν νυχθημερόν για να κρατήσουν όλους μας υγιείς. Θέλω να τονίσω, για άλλη μια φορά, ότι κανείς στην πατρίδα μας δεν θα μείνει μόνος μέχρι να περάσει κι αυτή η περιπέτεια. Και η προσωπική μου δέσμευση είναι να μην πάψω να αγωνίζομαι για έναν διπλό στόχο. Ο μεγαλύτερος πλούτος του τόπου μας είναι οι άνθρωποί του, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, και η δική τους υγεία είναι η πρώτη μου φροντίδα. Αλλά και η ευημερία τους αποτελεί ταυτόχρονα προτεραιότητα. Η κυβέρνηση λοιπόν, θα κρατήσει ζωντανό τον σπόρο της ανάπτυξης που είχε ήδη αρχίσει να καρποφορεί. Η επόμενη μέρα μπορεί να είναι καλύτερη. Και θα ξημερώσει πιο φωτεινή αν μείνουμε υπεύθυνοι και πειθαρχημένοι. Ενωμένοι αλλά μακριά ο ένας από τον άλλο! Μένουμε σπίτι, μένουμε αισιόδοξοι, μένουμε αποφασισμένοι, μένουμε -πάνω απ’ όλα- υγιείς».