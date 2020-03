Κόσμος

Κορονοϊός: Η Ιταλία ξεπέρασε την Κίνα σε αριθμό θανάτων

427 νεκροί το τελευταίο 24ωρο. Ξεπερνούν τις 40 χιλιάδες τα συνολικά κρούσματα του COVID-19 στη γειτονική χώρα.

Ο αριθμός των θανάτων στην Ιταλία εξαιτίας του νέου κορονοϊού ξεπέρασε αυτόν της Κίνας, μετά τον τελευταίο απολογισμό που έδωσαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα οι ιταλικές Αρχές.

Με τους 427 νέους θανάτους που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 3.405. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται μέχρι σήμερα σε 41.035, με 5.322 νέα τις τελευταίες 24 ώρες.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά κρούσματα είναι 19.884 και οι νεκροί 2.168. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 5.214 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 531 . Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 3.484, με 115 νεκρούς.

Σχεδόν 3.245 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κίνα από τότε που ξέσπασε η επιδημία του ιού εκεί στα τέλη του περασμένου έτους.

Το ξέσπασμα του COVID-19 στην Ιταλία ξεκίνησε στο βόρειο τμήμα της χώρας στις 21 Φεβρουαρίου.