Life

#Μένουμε_σπίτι: η μουσική από τα μπαλκόνια και οι “παραστάσεις” των διάσημων στο διαδίκτυο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μουσικοί και DJ’s κρατούν συντροφιά σε ολόκληρες γειτονίες. Μηνύματα για την αποτροπή εξάπλωσης της επιδημίες στέλνουν μέσω διαδικτύου, καλλιτέχνες, όπως η Νατάσσα Θεοδωρίδου και η Έλλη Κοκκίνου.