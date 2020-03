Life

#Μένουμε_σπίτι: τα μηνύματα καλλιτεχνών και αθλητών στα social media (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ξεχωριστό το κάλεσμα που κάνουν προς όλους, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των ειδικών για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.