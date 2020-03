Κόσμος

Κορονοϊός: κοντά στο 10% η θνητότητα στην Ιταλία

Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους το τελευταίο 24ωρο, με την χώρα να θρηνεί πλέον τα περισσότερα θύματα σε όλον τον κόσμο.

Το δράμα που ζει η γειτονική χώρα δεν έχει τέλος, αφού το τελευταίο -μόνο- 24ωρο έχασαν τη ζωή τους ακόμα 427 άνθρωποι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 3.405. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η Ιταλία είναι η χώρα με τους περισσότερους νεκρούς στον κόσμο, ξεπερνώντας την Κίνα, τη χώρα από την οποία ξεκίνησε ο φονικός ιός, η οποία έχει 3.245 νεκρούς και ο ιός βρίσκεται σε ύφεση.

Τα κρούσματα στην Ιταλία έφτασαν τα 41.035, ενώ παράλληλα, 4440 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά κρούσματα είναι 19.884 και οι νεκροί 2.168. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 5.214 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 531 . Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 3.484, με 115 νεκρούς.

«Η επιδημία δε θα φύγει ούτε τους επόμενους τρεις μήνες»

Η Ιταλία δεν πρόκειται να εξέλθει «νωρίτερα από ένα τρίμηνο» από την επιδημία του κορονοϊού, ο οποίος ήδη έχει προκαλέσει σχεδόν 3.000 νεκρούς στη χώρα, εκτιμά σήμερα ο γνωστός ειδικός στους ιούς γιατρός Μάσιμο Γκάλι, υπεύθυνος του τμήματος λοιμωδών νόσων του μεγαλύτερου νοσοκομείου στο Μιλάνο.

Δηλώσεις σχετικά με τη διάρκεια της πανδημίας

«Ελπίδα μου είναι να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από τον ιό αυτό μέσα σε διάστημα όχι περισσότερο από τρεις μήνες από τη στιγμή που θα εφαρμόσουμε ορισμένους κανόνες. Και ήδη η καθυστέρηση αυτή είναι τρομακτική», δήλωσε ο γιατρός στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν είναι και δεν θα είναι ένα βραχύχρονο πράγμα, όμως εάν κατορθώσουμε να το πετύχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα πετάξω από τη χαρά μου», πρόσθεσε ο ίδιος. Η Ιταλία έχει λάβει αυστηρά μέτρα περιορισμού, που συνοδεύονται από κλείσιμο όλων των σχολείων και των καταστημάτων που δεν ικανοποιούν βασικές ανάγκες του πληθυσμού.

Ο Γκάλι αντιπροσωπεύει μία μεγάλη προσωπικότητα στον τομέα των λοιμωδών νόσων στο νοσοκομείο Σάκο στο Μιλάνο, σε μία περιοχή (Λομβαρδία) που έχει πληγεί όσο καμμία άλλη, με 2.000 θανάτους και 17.000 κρούσματα. Η Ιταλία είναι η δεύτερη σε θύματα χώρα (2.978) μετά την Κίνα (3.245) όμως βάσει της εξέλιξης της επιδημίας είναι βέβαιο πως θα την ξεπεράσει.

«Το εμβολιο είναι μία ελπίδα, υπάρχουν 18 προγράμματα που τρέχουν για να παράξουν εμβόλιο. Κάτι θα βγει από αυτά, είναι βέβαιο, όμως αμφιβάλλω εάν θα είμαστε ικανοί να περιορίσουμε την επιδημία και να την ξεπεράσουμε ενώ περιμένουμε ακόμη το εμβόλιο. Εάν είμαστε τυχεροί, το εμβόλιο θα έλθει μετά το καλοκαίρι, όχι πριν από αυτό», κατέληξε ο Γκάλι.