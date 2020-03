Κοινωνία

Μαρτυρία στον ΑΝΤ1: Δεν έγινε έλεγχος σε όσους γυρίσαμε από “το χωριό του κορονοϊού” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε εθελοντική απομόνωση, με ιδιωτική πρωτοβουλία, έχει μπει ο Αλέξανδρος Παπαδόδημας, που εργάζεται στο Τιρόλο, που θεωρείται ως η πηγή της επιδημίας στην Ευρώπη.​