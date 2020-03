Οικονομία

Ο ΑΝΤ1 στην Ιχθυόσκαλα: O κορονοϊός και η αναδουλειά “δένουν” τα καΐκια (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε απόγνωση οι αλιείς, λόγω του περιορισμένου ενδιαφέροντος, παρά και τις μεγάλες μειώσεις στις τιμές που πωλούν την ψαριά τους.