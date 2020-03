Κοινωνία

Έβρος: Επιχείρησαν να ρίξουν στον φράχτη φλεγόμενο δέντρο

Νέα προσπάθεια παράνομης εισόδου στο δάσος των Καστανιών...

Επεισόδια και πάλι στα ελληνοτουρκικά σύνορα στο δάσος των Καστανιών. Ομάδα αλλοδαπών έβαλαν φωτιά σε δέντρο προκειμένου να πέσει πάνω στον φράχτη και να δημιουργήσουν δίοδο εισόδου. Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων. Δυνάμεις των ΜΑΤ δημιούργησαν διπλή περίμετρο ώστε σε περίπτωση που γινόταν προσπάθεια εισόδου σε ελληνικό έδαφος, να την ανακόψουν για μία ακόμη φορά.