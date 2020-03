Κόσμος

Κορονοϊός: Εκατόμβη νεκρών το τελευταίο 24ωρο στη Γαλλία

Ραγδαία αύξηση των θυμάτων του COVID-19. Περισσότεροι από 1.200 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Οι γαλλικές υγειονομικές Αρχές ανακοίνωσαν 108 νέους θανάτους από τον Covid-19, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των νεκρών να ανέρχεται σε 372, ήτοι μια αύξηση σχεδόν 41% σε διάστημα 24 ωρών.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε, ο διευθυντής των υγειονομικών Αρχών της χώρας, Ζερόμ Σαλμόν, είπε επίσης ότι ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε στα 10.995, από τα 9.134 χθες, πρόκειται, δηλαδή, για μια αύξηση 20% σε ένα 24ωρο.

Σύμφωνα με τον Γάλλο αξιωματούχο, 1.122 άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και είναι διασωληνωμένοι, ένας αριθμός αυξημένος κατά 20,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο.

Υπολογίζεται ότι η Γαλλία διαθέτει περίπου 5.000 κλίνες με τον αναγκαίο εξοπλισμό, όμως κατανέμονται ανομοιόμορφα στη χώρα.