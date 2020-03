Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: αυξάνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις αντοχές των δικτύων ίντερνετ στην Ελλάδα. Οι εξουσιοδοτήσεις, οι εξ αποστάσεως θεώρηση του γνήσιου τις υπογραφής και η συνταγογράφηση μέσω διαδικτύου.