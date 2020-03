Κόσμος

Σπαρακτικές ιστορίες αποχωρισμού με θύματα του κορονοϊού στην Ιταλία (βίντεο)

Γνωστός παρουσιαστής στην Ιταλία αποχαιρέτησε τους γονείς του, που νικήθηκαν από τον ιό. Καθημερινή μάχη στα νοσοκομεία της Λομβαρδίας.