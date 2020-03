Κοινωνία

Κορονοϊός: "λουκέτο" στην είσοδο του Αγίου Όρους

Έως πότε θα παραμείνει κλειστή η είσοδος στην χερσόνησο του Άθω.

Την αναστολή, λογω κορονοϊού, εισόδου επισκεπτών-προσκυνητών στη χερσόνησο του 'Αθω, έως τις 30 Μαρτίου, εξαιρουμένων των εκει εργαζομένων και των απαραίτητων επαγγελματιών, αποφάσισε η διοίκηση του Αγίου Όρους.

Καλεί τις Αρχές και τις υπηρεσίες στο Άγιο Όρος να συμμορφωθούν στις οδηγίες των ανωτέρων Ιερών Σωμάτων και της Διοικήσεως του Αγίου Όρους, καθώς και κάθε κυβερνητικές εντολής ή οδηγίας.

Ως εκ τούτου δεν θα εκδίδονται από τα αρμόδια γραφεία στην Ουρανούπολη και την Θεσσαλονίκη άδειες εισόδου (διαμονητήρια) αλλά η διακίνηση προϊόντων προς και από τον Άθω θα γίνεται κανονικά με τα δρομολόγια των πλοίων της γραμμής.

Κανονικά θα διεξάγονται στα είκοσι μοναστήρια και τα ακόμα περισσότερα κελιά, οι λατρευτικές διαδικασίες, χωρίς όμως κοσμικούς πιστούς.

Αν και με βάση τον Καταστατικό Χάρτη που κατοχυρώνει το αυτοδιοίκητο της Αγιορείτικης κοινωνίας η ευθύνη για θέματα ασφάλειας, δημόσιας τάξης και υγείας ανήκει στην πολιτεία, υπήρξε σύμπνοια κυβέρνησης και Ιεράς Κοινότητας. Δεν υπάρχουν αναφορές τουλάχιστον για το πρόσφατο παρελθόν περί διακοπής της ροής προσκυνητών προς την Αθωνική Πολιτεία που υπολογίζονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες τον χρόνο.