ΣΥΡΙΖΑ προς Μητσοτάκη: Η κρίση με τον κορονοϊό δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα

Σφοδρή κριτική από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά από το νέο διάγγελμα του Πρωθυπουργού.

«Η κρίση δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα και εκ των υστέρων διόρθωση λαθών. Απαιτείται τώρα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας και θωράκισης της κοινωνίας», υπογραμμίζει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το διάγγελμα του Πρωθυπουργού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Οι Υπουργοί της Κυβέρνησης ανακοίνωσαν χθες μέτρα ανεπαρκή για το μέγεθος της κρίσης. Τόσο ανεπαρκή που έπρεπε να σπεύσει, 24 ώρες μετά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να διορθώσει την εικόνα. Έστω κι έτσι, η Κυβέρνηση φαίνεται να συνειδητοποιεί πως οι πολίτες που χρειάζονται στήριξη είναι πολύ περισσότεροι από όσους προέβλεπαν οι αρχικές της εξαγγελίες.

Είναι προφανώς θετικό ότι ο κ. Μητσοτάκης υιοθετεί ορισμένες προτάσεις -δυστυχώς λίγες- από το ολοκληρωμένο πακέτο αναγκαίων παρεμβάσεων που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι όμως εξαιρετικά κρίσιμο, ο κ. Μητσοτάκης να αντιληφθεί επιτέλους ότι η μεθοδολογία της εκ των υστέρων επούλωσης αρνητικών επιπτώσεων είναι ατελέσφορη και προβληματική.

Για να μην πολλαπλασιαστούν όσοι χρειάζονται στήριξη, όσο βαθαίνει η κρίση, για να μην αυξηθούν οι χαμένες θέσεις εργασίας, η Κυβέρνηση πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τώρα, χωρίς καθυστέρηση, ένα φιλόδοξο και γενναίο πρόγραμμα δημοσιονομικών παρεμβάσεων, δημόσιων επενδύσεων, κρατικών εγγυήσεων και οριζόντιων μέτρων ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Την δημοσιονομική δυνατότητα την έχει. Όχι βεβαίως χάρη στις παρεμβάσεις της κ. Λαγκάρντ, αλλά χάρη στο γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το δημόσιο χρέος και άφησε παρακαταθήκη ένα ισχυρό μαξιλάρι ρευστότητας».

Τσακαλώτος: Κατώτερα των περιστάσεων τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση

«Δεν ξέρω τι δείχνει μεγαλύτερη προχειρότητα της Κυβέρνησης. Το ότι κατηγορεί το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον ΣΥΡΙΖΑ ότι συγκρίνει “μήλα με πορτοκάλια” και βγαίνει το βράδυ ο Πρωθυπουργός και λέει ότι η ένταξη της χώρας σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης επιτρέπει την αύξηση των δημοσιονομικών μέτρων; Το ότι ο Υπουργός Οικονομικών λέει το πρωί ότι εξετάζεται να μην καταβληθεί το δώρο Πάσχα και το απόγευμα κατηγορεί εμένα για μαξιμαλισμό και λαϊκισμό και το βράδυ ο Πρωθυπουργός λέει ότι δώρο Πάσχα θα καταβληθεί (ανοίγοντας όμως ερωτηματικά για το πότε) και αυξάνει τα δημοσιονομικά μέτρα; Ας σοβαρευτούμε», αναφέρει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος και συνεχίζει:

«Η ΕΚΤ βοηθάει όλες τις χώρες. Αυτό που μας δίνει αέρα είναι το μαξιλάρι που ο κ. Μητσοτάκης αποσιωπά. Αν είχαμε πάει στην προληπτική γραμμή που έλεγαν κάποιοι “σοφοί”, με την αναστάτωση (και) των αγορών θα παριστάναμε τον Θησέα με το μαύρο πανί.

Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης άκουσε έστω και μερικώς τα όσα του λέγαμε. Επικροτούμε την αλλαγή πορείας για το δώρο του Πάσχα. Όμως οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και η οικονομία χρειάζονται πολύ περισσότερα. Καλούμε ξανά την Kυβέρνηση να ακυρώσει ως παράνομες τις δεκάδες χιλιάδες απολύσεις που έγιναν, αντί να περιοριστεί στην καταβολή επιδόματος στις χιλιάδες των ανθρώπων που απολύθηκαν. Να προχωρήσει σε πλήρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων. Να απαγορεύσει την δυσμενή μεταβολή των συμβάσεων εργασίας. Να καταβάλει έκτακτο επίδομα στα χαμηλά εισοδήματα. Να αναστείλει τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, να παρέμβει προκειμένου οι τράπεζες να παγώσουν την καταβολή δόσεων κεφαλαίου (χρεολύσια) και για τα φυσικά πρόσωπα που μέχρι πριν την κρίση ήταν συνεπείς.

Ως ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεχίσουμε στην υπεύθυνη στάση που έχει ανάγκη η χώρα αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα σιωπούμε όταν βλέπουμε ότι τα μέτρα που λαμβάνει η Kυβέρνηση είναι κατώτερα τον περιστάσεων».

Ν. Παππάς - Γ. Τσίπρας: Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι έχουν ανάγκη από ένα σχέδιο εθνικής σωτηρίας

«Όλες οι χώρες εξαγγέλλουν γιγαντιαία προγράμματα σωτηρίας των οικονομιών τους. Πρόγραμμα 15% του ΑΕΠ της η Βρετανία, 20% του ΑΕΠ τους η Ισπανία και η Ιταλία, 15% η Γερμανία, 12% η Γαλλία, 1,2 τρισ. δολαρίων οι ΗΠΑ. Προγράμματα στήριξης του 95% των μισθών στη Σουηδία, 80% στη Νορβηγία, 75% στη Δανία, 66% στην Πορτογαλία, 60% στη Γερμανία.

Στην Ελλάδα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση είναι ύψους 2,6% του ΑΕΠ. Πρόκειται για αποσπασματικά και ανεπαρκή μέτρα», σχολίασαν ο τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, και ο αναπληρωτής τομεάρχης, Γιώργος Τσίπρας.

«Είναι αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα συνολικό σχέδιο εθνικής σωτηρίας, ένα σχέδιο εγγυοδοσίας και δανειοδότησης για όλη την ελληνική οικονομία. Ένα “σχέδιο Ηρακλής”, αυτή τη φορά για επιχειρήσεις, που θα εξασφαλίσει πως δεν θα κλείσει καμία επιχείρηση και δεν θα γίνει καμία απόλυση, όπως είναι το σύνθημα σε όλη την Ευρώπη. Ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει την έκδοση ομολόγου ειδικού σκοπού για την κάλυψη δημοσιονομικών αναγκών δεκάδων δισ. ευρώ λόγω της πανδημίας», αναφέρουν και σημειώνουν:

«Η απόφαση της ΕΚΤ για 750 δισ. ευρώ αγορά ομολόγων ανοίγει αυτή τη δυνατότητα. Τα μέτρα της Κυβέρνησης δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων.

Το ενδεχόμενο μαζικού κλεισίματος επιχειρήσεων και εκτόξευσης της ανεργίας σε μεγέθη προ του 2015 δεν απειλούν μόνο την κοινωνική συνοχή σε μια στιγμή που απαιτείται ενότητα και κοινωνική ευθύνη, αλλά και την ίδια την πρόληψη της πανδημίας. Τα πρόσφατα στοιχεία της “ΕΡΓΑΝΗ” κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Καλούμε τη ΝΔ να πάψει να εκμεταλλεύεται για άλλη μια φορά ένα καταστροφικό γεγονός για μικροκομματικό όφελος -όπως η άστοχη απόπειρα να πιστωθεί το Pandemic Emergency Purchase Program της ΕΚΤ για όλες ανεξαίρετα τις χώρες της Ευρωζώνης- και να εστιάσει με σοβαρότητα στις μεσοπρόθεσμες ανάγκες σωτηρίας της χώρας και της κοινωνίας, που υπερβαίνουν κατά πολύ τα μέτρα ύψους 2,6% του ΑΕΠ που ανακοίνωσε».

Γεννηματά: Γίνονται δεκτές οι προτάσεις μας και υλοποιούνται

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής εξέφρασε την ικανοποίησή της γιατί «πολλά από αυτά που συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό τα έχει κάνει αποδεκτά και προχωρούν. Και η πρότασή μας για την αναθεώρηση του Προϋπολογισμού και η πρότασή μας για ενίσχυση των επιχειρήσεων που δεν έχουν κλείσει, αλλά έχουν πολύ χαμηλό τζίρο και άρα πρέπει να στηριχθούν και οι εργαζόμενοι σε αυτές. Και η πρότασή μας για έκτακτο επίδομα στους ανθρώπους που δουλεύουν στο σύστημα υγείας».

Όπως είπε η Φώφη Γεννηματά: «Εμείς σήμερα καταθέσαμε σχετική πρόταση νόμου, λέμε για ενίσχυση όσο διαρκεί η δοκιμασία αυτή, και όχι μόνο για ένα μήνα, αλλά φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα έχει θέμα να το επεκτείνει αν συνεχιστεί η προσπάθεια που καταβάλει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και περισσότερα τεστ - το ακούσαμε από τον κ. Τσιόδρα. Ακούμε ότι συζητούν να υιοθετήσουν και τα κινητά συνεργεία που είναι μία ακόμα πρότασή μας, για το πώς μπορεί η πρωτοβάθμια υγεία να συμβάλει και να κρατηθεί όσο το δυνατόν γίνεται πιο μακριά από τα νοσοκομεία ο ιός.

Μένει ένα σοβαρό θέμα, το οποίο δεν άκουσα από τον Πρωθυπουργό. Αφορά την ένταξη των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, νοσηλευτές του Δημοσίου, στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ισχύει για τους νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα. Δεν αρκεί μόνο να τους χειροκροτούμε, που πρέπει να τους χειροκροτήσουμε και να τους ευχαριστήσουμε θερμά τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ, έμπρακτα πρέπει εκτός από το επίδομα, να τους δώσουμε κάτι που θα έχει βάθος χρόνου και θα αφορά τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα».

Βελόπουλος: Μέτρα με… δόσεις

«Σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά μαζί με όλο τον πλανήτη και η χώρα μας, η σκέψη μας είναι δίπλα στους ήρωες, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, αλλά και σε όσους μένουν σπίτι, φροντίζοντας έτσι την υγεία τους και την υγεία όλων μας!», δήλωσε ο Πρόεδρος της “Ελληνικής Λύσης”, Κυριάκος Βελόπουλος.

Σχολιάζοντας το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, τόνισε:

«Τα μέτρα με... δόσεις της Ν.Δ, μπορεί να αποδίδουν επικοινωνιακά, αλλά είναι αμφίβολο το κατά πόσο επαρκούν!

Ελπίζουμε, ως Ελληνική Λϋση, τα μέτρα με το σταγονόμετρο, να μην είναι το κινεζικό μαρτύριο-βασανιστήριο που θα οδηγήσει σε θάνατο το βασανισμένο Έλληνα!

Η Ελληνική Λύση προτρέπει τον Πρωθυπουργό να εφαρμόσει τα μέτρα που έχει προτείνει!

Η αναστολή όλων των πληρωμών (ΔΕΚΟ, Εφορίες, δάνεια, μείωση ΦΠΑ) μέχρι να περάσει η κρίση είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των Ελλήνων.

Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι άλλο η επικοινωνία των ΜΜΕ και άλλο η ελληνική κοινωνία, κι επειδή όλοι αυτή την κρίσιμη στιγμή οφείλουμε να επιλέξουμε την εθνική ομοψυχία, σας υπενθυμίζουμε: Ενωμένοι, με σχέδιο και πρόγραμμα, πάντα οι Έλληνες κερδίζουν! Και σε αυτή τη μάχη, μόνο έτσι θα βγούμε νικητές!».