Οικονομία

Λαγκάρντ: η ΕΚΤ θα κάνει τα πάντα για να στηρίξει την Ευρωζώνη σε αυτήν την κρίση

Χαρακτηρίζει την πανδημία του κορονοϊού ως ένα εξαιρετικά βαρύ οικονομικό σοκ, που απαιτεί συντονισμένη και άμεση αντίδραση.

Την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να στηρίξει την Ευρωζώνη σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνέπειες της επιδημίας του κορονοϊού, εκφράζει η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

«Θα κάνουμε, στο πλαίσιο της εντολής μας, τα πάντα προκειμένου να στηρίξουμε τον ευρω-χώρο σε αυτή την κρίση, γιατί η ΕΚΤ είναι στην υπηρεσία των ευρωπαίων πολιτών», γράφει η Λαγκάρντ, σε άρθρο της που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ τονίζει ταυτόχρονα ότι αναμένεται σημαντική οπισθοχώρηση των οικονομικών επιδόσεων της Ευρωζώνης και παραδέχεται ότι ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας είναι «προσωρινά σε παράλυση», καθώς η σημερινή κρίση, σε αντίθεση προς αυτές του 2008 και του 2009, δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο, σε καμιά περιοχή του κόσμου. Επισημαίνει δε ότι η παρούσα κατάσταση απειλεί θέσεις εργασίας, αλλά και την ίδια την ύπαρξη πολλών επιχειρήσεων. Η πανδημία είναι «ένα εξαιρετικά βαρύ οικονομικό σοκ, το οποίο απαιτεί μια φιλόδοξη, συντονισμένη και άμεση αντίδραση της πολιτικής σε όλα τα μέτωπα», λέει χαρακτηριστικά.

Εκτός από τα μέτρα που αφορούν την δημόσια υγεία και τα δημοσιονομικά, η Λαγκάρντ τονίζει ότι ιδιαίτερη σημασία έχει πλέον και η νομισματική πολιτική. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να φροντίσει για ρευστότητα και για ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για την οικονομία, αναφέρει η πρόεδρος της Τράπεζας και παραπέμπει στην απόφαση της ΕΚΤ για επαναγορά κρατικών ομολόγων σε ύψος 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το συγκεκριμένο εργαλείο, σύμφωνα με την Λαγκάρντ, ταιριάζει και στο συγκεκριμένο οικονομικό σοκ. Με αυτό θα αποτραπούν οι στρεβλώσεις στον καθορισμό τιμής των δανείων, εξηγεί και προσθέτει ότι τα εργαλεία της Τράπεζας είναι στημένα κατά τρόπο ώστε η ΕΚΤ να μπορεί να αντιδράσει στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. «Η Κεντρική Τράπεζα θα διασφαλίσει ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τους ευνοϊκούς όρους δανεισμού, οι οποίοι θα τους επιτρέψουν να αντέξουν αυτό το σοκ», διαβεβαιώνει.

Μια ενδεχόμενη αυστηροποίηση των όρων χρηματοδότησης θα επιδείνωνε τη ζημιά από το σοκ του κορονοϊού, σε μια εποχή κατά την οποία η οικονομία χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη, προειδοποιεί η κεντρική ευρωπαία τραπεζίτης.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε χθες, η πρόεδρος της ΕΚΤ εξηγεί ότι θα είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος του έτους, επιπλέον των 120 δισεκατομμυρίων που είχαν αποφασιστεί στις 12 Μαρτίου. Συνολικά, πρόκειται για το 7,3% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης και «ο στόχος είναι να ξεπεράσουμε αυτή την άνευ προηγουμένου κατάσταση, στην οποία βρίσκεται τώρα η Ευρωζώνη», διευκρινίζει και προσθέτει ότι είναι διαθέσιμο για όλες τις χώρες και θα παραμείνει σε ισχύ «μέχρι να πειστούμε ότι η κρίση του κορονοϊού έχει τελειώσει».

Η πρόεδρος της ΕΚΤ διαβεβαιώνει επιπλέον ότι εάν η Τράπεζα διαπιστώσει ότι κάποιοι από τους αυτοπεριορισμούς της την εμποδίζουν να ενεργήσει όπως είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της εντολής της, τότε το Συμβούλιο της ΕΚΤ θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αναθεωρήσει αυτούς τους περιορισμούς προκειμένου να είναι εφικτή η ανταπόκριση στον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε.

«Είμαστε απολύτως έτοιμοι να αυξήσουμε τα προγράμματά μας για αγορά ομολόγων και να τα προσαρμόσουμε στον βαθμό που είναι απαραίτητο και για όσο διάστημα χρειαστεί. Θα εξετάσουμε όλες τις επιλογές και τις δυνατότητες προκειμένου να στηρίξουμε την οικονομία σε αυτό το σοκ», υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ και υπενθυμίζει ότι η Τράπεζα διαθέτει ρευστότητα μέχρι το ποσό των τριών τρισεκατομμυρίων ευρώ με το χαμηλότερο επιτόκιο που προσέφερε ποτέ, 0,7%.