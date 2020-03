Κοινωνία

Κορονοϊός: Ειδικές πτήσεις για την επιστροφή Ελλήνων από την Ισπανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι πτήσεις και οι ώρες αναχώρησης, όπως ανακοινώθηκαν από την ελληνική πρεσβεία στη Μαδρίτη...

Η πρεσβεία της Ελλάδας στη Μαδρίτη ανακοινώνει προς τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην Ισπανία, κυρίως φοιτητές Erasmus και τουρίστες, και οι οποίοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για επιστροφή στην Ελλάδα και έχουν καταγραφεί στους καταλόγους που έχει καταρτίσει, ότι πρόκειται να οργανωθούν τρεις ειδικές πτήσεις της Aegean Airlines.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1η πτήση Α3-4701 από Μαδρίτη προς Αθήνα το Σάββατο 21 Μαρτίου, με ώρα αναχώρησης 16:00 ώρα Ισπανίας.

2η πτήση Α3-4703 από Μαδρίτη προς Αθήνα την Κυριακή 22 Μαρτίου, με ώρα αναχώρησης 16:00 ώρα Ισπανίας.

3η πτήση Α3-4713 από Βαρκελώνη προς Αθήνα επίσης την Κυριακή, με ώρα αναχώρησης 16:50 ώρα Ισπανίας.

Επίσης, η πρεσβεία απευθύνει έκκληση προς τους ενδιαφερόμενους, κυρίως σε όσους διαμένουν μακριά από Μαδρίτη και Βαρκελώνη, να αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις πόλεις αυτές.

Την Παρασκευή, 20/3/2020, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να περιμένουν τηλεφώνημα από την πρεσβεία στους αριθμούς που μας έχουν δώσει. Στο τηλεφώνημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πληροφορηθούν με ποια ακριβώς πτήση θα ταξιδέψουν για Αθήνα.Επίσης, απευθύνει παράκληση για μία αποσκευή 23 κιλών και μία χειραποσκευή μέχρι οχτώ κιλά, ανά επιβάτη.

Σε ό,τι αφορά τη μετακίνησή τους εντός Ισπανίας προς Μαδρίτη και Βαρκελώνη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εφοδιασθούν με τη βεβαίωση από την ιστοσελίδα της Πρεσβείας.

Τέλος, στην ανακοίνωσή της η πρεσβεία της Ελλάδας στη Μαδρίτη υπενθυμίζεται ότι κατά την άφιξη στην Ελλάδα, ισχύει η υποχρέωση αυτοπεριορισμού (καραντίνα) για 14 ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:https://www.mfa.gr/spain/presveia/news/anakoinose-tes-presbeias-tes-elladas-gia-tis-pteseis-epanapatrismou.html