Κόσμος

Κορονοϊός: Τέσσερις οι νεκροί στην Τουρκία

Σχεδόν διπλασιάστηκαν τα κρούσματα COVID-19, το τελευταίο 24ωρο, στη γειτονική χώρα.

Στους 4 ανέβηκε ο αριθμός των θανάτων από τον κορονοϊό στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Υπουργός Υγείας της γειτονικής χώρας, Φαχρετίν Κότζα.

Συνολικά 359 επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί στη χώρα, πρόσθεσε. Χθες ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν 191.

Ο Κότζα συμπλήρωσε πως 1.981 άνθρωποι εξετάσθηκαν το τελευταίο 24ωρο, και 168 εξ αυτών βρέθηκαν θετικοί στον COVID-19.