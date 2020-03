Κόσμος

Το άγαλμα του Χριστού φωτίστηκε με σημαίες χωρών που “χτύπησε” ο κορονοϊός (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο χάρτης της πανδημίας αποτυπώνεται στο άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Ανατριχίλα προκαλεί η φωταγώγηση στο εμβληματικό άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Στο ύψους 38 μέτρων άγαλμα προβάλλονται οι σημαίες των χωρών που έχουν πληγεί από τον COVID-19, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πανδημία που μαστίζει τον πλανήτη.

Ανάμεσα στις σημαίες είναι βέβαια και η ελληνική, μιας και η χώρα μας θρηνεί ήδη 6 νεκρούς από τον κορονοϊό. Η ελληνική σημαία προβάλλεται στο... δεξί χέρι του Χριστού.