Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Παρασκευή 20 Μαρτίου σήμερα και μπαίνουμε σε ένα δυνατό Παρασκευο-Σαββατοκύριακο με πολύ θετικές αστρολογικές εξελίξεις.

Από τη μία έχουμε σήμερα τη σύνοδο του Άρη με τον Δία στον Αιγόκερω για την οποία μιλήσαμε προχθές, αφού έχει ήδη αρχίσει να μας επηρεάζει και να μας δίνει ενέργεια, δύναμη και τόλμη, συστατικά απαραίτητα για να εξελισσόμαστε και να κάνουμε καινούργια βήματα στη ζωή μας. Το σημαντικό μάλιστα είναι ότι συμβαίνει σε μία μέρα που φιλοξενεί την εαρινή ισημερία της χρονιάς και το πέρασμα του Ήλιου στον Κριό, γεγονός που είναι από μόνο του αρκετό για να σηματοδοτήσει τη γέννηση του καινούργιου και στο ζωδιακό κύκλο, αλλά και στη φύση. Μάλιστα λίγο νωρίτερα έχουμε και το εξάγωνο του Ήλιου με τον Κρόνο που μας δίνει υπευθυνότητα και σοβαρότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις στη ζωή μας, αλλά και μια αίσθηση εμπιστοσύνης στις ικανότητες μας που μπορεί να αποδειχτεί πραγματικά πολύτιμη.

ΚΡΙΟΣ: Με τον Ήλιο να περνάει στο ζώδιό σου στρέφεις το ενδιαφέρον σου σε σένα, γίνεσαι προτεραιότητα σου και αναλαμβάνεις δράση για να αντιμετωπίσεις όσα σε απασχολούν. Βρίσκεις λοιπόν την ενέργεια που έψαχνες διακαώς το προηγούμενο διάστημα και μπορείς να προωθήσεις σχέδια, φιλοδοξίες και όσο θεωρείς σημαντικά στη ζωή σου. Ειδικά αυτές τις πρώτες μέρες τα πράγματα είναι ευνοϊκά και για την ερωτική σου ζωή, αν διαχειριστείς με διπλωματικότητα και ψυχραιμία τα θέματα που θα προκύψουν.

ΤΑΥΡΟΣ: Ο Ήλιος περνάει στον Κριό και το ενδιαφέρον σου στρέφεται κυρίως στα επαγγελματικά σου, όπου υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα και πίεση. Οι σχέσεις με τους συναδέλφους σου θα περάσουν από διάφορα στάδια, όμως εάν καταφέρεις να φανείς αδιάφορος απέναντι στις μικρότητες και να αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία κάποια πισώπλατα μαχαιρώματα θα μπορέσεις να ισχυροποιήσεις τη θέση σου. Το επόμενο όμως διάστημα δεν σου επιτρέπεται να αδιαφορήσεις για την υγεία σου, γι’ αυτό φρόντισε να κανείς ότι χρειάζεται για να προλάβεις τις καταστάσεις πριν προκύψουν.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Ήλιος περνάει στον Κριό και ξεκινάει μία περίοδος έντονης κοινωνικότητας και συναναστροφών. Είναι μία φάση για σένα όπου ευνοείται οποιαδήποτε ομαδική προσπάθεια, ο,τιδήποτε περιέχει το “μαζί”. Αυτό μπορείς να το μεταφέρεις και στις ερωτικές σου σχέσεις και να ονειρευτείς από κοινού με το σύντροφό σου πράγματα για το μέλλον. Ταυτόχρονα είναι μία πολύ θετική περίοδος και για τις φιλικές σου σχέσεις, στη διάρκεια της οποίας θα έχεις την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που έχεις χαθεί, αλλά και να αποκαταστήσεις κάποια προβλήματα που μπορεί να έχουν προκύψει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Ήλιος περνάει στο ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου πράγμα που σημαίνει ότι φαίνεται κάθε σου κίνηση. Θα έχεις λοιπόν την ευκαιρία να προβάλλεις και να προωθήσεις τη δουλειά σου, αλλά και να κυνηγήσεις μία προαγωγή που μπορεί να περιμένεις εδώ και καιρό. Τα πράγματα όμως είναι καλύτερα και στη σχέση σου, είτε μιλάμε για το γάμο σου είτε μία μακροχρόνια σχέση, αφού υπάρχει η διάθεση για πρωτοβουλίες προκειμένου να συζητηθούν θέματα που μέχρι τώρα αποτελούσαν την καυτή πατάτα που κανείς δεν τολμούσε να αγγίξει.





ΛΕΩΝ: Το πέρασμα του Ήλιου στον Κριό σου δίνει στην πραγματικότητα μία βαθιά ανάσα που είχες ανάγκη. Παύεις να υπεραναλύεις τα πράγματα και να ασχολείσαι με ζητήματα που είναι σκοτεινά και που μάταια προσπαθούσες να βρεις τρόπο να τα ελέγξεις. Δεν ασχολείσαι με το πρόβλημα, αλλά βλέπεις με ποιον τρόπο μπορείς να λειτουργήσεις δημιουργικά για να αλλάξεις τα πράγματα στη ζωή σου. Η ψυχολογία σου το επόμενο διάστημα θα είναι πιο ανάλαφρη και θα υπερισχύει η ανάγκη να χαρείς τη ζωή και τον έρωτα.





ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Λίγο η αποχώρηση του Κρόνου απ’ τον Αιγόκερω, λίγο το ότι ο Ήλιος περνάει στον Κριό η φετινή άνοιξη φαίνεται να σου υπόσχεται πολλά, αφού ο κόσμος γύρω σου μπορεί να καίγεται, όμως εσύ βρίσκεις λόγους να χαίρεσαι και να σκέφτεσαι θετικά. Από τη μία είναι η ερωτική σου ζωή που παίρνει την ανιούσα με τις ανάλογες προεκτάσεις για το κρεβάτι σου κι από την άλλη η αγάπη και η στήριξη που λαμβάνεις από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για σένα και που έχει τη δύναμη να διώχνει τους όποιους φόβους και τις όποιες ανασφάλειες μπορεί να έχεις.

ΖΥΓΟΣ: Όσο ο Ήλιος θα βρίσκεται στον Κριό θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα στη σχέση σου με ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν και να δώσεις ουσιαστικές δεύτερες ευκαιρίες ή να κλείσεις κάποιες πόρτες οριστικά. Υπάρχουν διαστήματα που ευνοούν προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, ωστόσο τις πρώτες αυτές μέρες τα πράγματα είναι θετικά και μπορείς να επιδιώξεις συναντήσεις με ανθρώπους που θέλεις να έρθεις πιο κοντά και απέναντι στους οποίους η διάθεση σου είναι πιο συναινετική. Αν βρίσκεσαι σε μόνιμη σχέση μη χάσεις την ευκαιρία να αναθερμάνεις το κλίμα ανάμεσα σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον Ήλιο να περνάει στον Κριό το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε ζητήματα που αφορούν στα επαγγελματικά σου και τις σχέσεις σου με τους ανθρώπους στο εργασιακό σου περιβάλλον, με τους οποίους θα έχεις την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά αρκεί να χρησιμοποιήσεις λίγη από τη διπλωματία σου. Επειδή για σένα ο Κριός αποτελεί μία περιοχή που σχετίζεται και με τα θέματα υγείας καλό θα είναι να εξετάσεις τις επιλογές που έχεις να βελτιώσεις τη διατροφή σου ή να βάλεις στη ζωή σου την άσκηση.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Τα άγχη, το στρες και η πίεση της προηγούμενης περιόδου δίνουν τη θέση τους σε πολύ πιο ευχάριστες μέρες πού σηματοδοτούνται για σένα με το πέρασμα του Ήλιου στο Κριό. Η ερωτική σου ζωή ξαναπαίρνει τα πάνω της και μιλάμε για έναν από τους πιο τυχερούς μήνες της χρονιάς για σένα. Εάν έχεις παιδιά θα δεις να γίνονται κάποια ξεκαθαρίσματα και γενικότερα οι σχέσεις σας θα κυλάνε πιο ομαλά. Παράλληλα, ευνοούνται δημιουργικά project που μπορεί να έχεις κατά νου, ενώ δεν θα σου λείψει και η οικονομική εύνοια κυρίως σε κάποιες συγκεκριμένες περιόδους που θα τις επισημάνουμε όταν έρθει η ώρα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μπορεί θεωρητικά η ζωδιακή περιοχή του Κριού να μην είναι ιδιαίτερα εύκολη για εσένα, αφού πολλά είναι αυτά που σας χωρίζουν, όμως ακόμα περισσότερα είναι και αυτά που σας ενώνουν μιας και ο Κριός για εσένα σηματοδοτεί το κομμάτι της οικογένειας και του σπιτιού. Οι δύο σημαντικοί αυτοί τομείς είναι που δέχονται την ενέργεια του Ήλιου το επόμενο διάστημα και αποτελούν το βασικό πεδίο εξελίξεων στη ζωή σου. Μπορεί να αποφασίσεις να μεγαλώσεις την οικογένειά σου, να μετακομίσεις ή ακόμα και να αναλάβεις πρωτοβουλίες για να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα στις μεταξύ σας σχέσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Ήλιος περνάει στο Κριό και για σένα ξεκινάει μία περίοδος επαφών και συζητήσεων που θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις όλα όσα σε άγχωσαν το προηγούμενο διάστημα. Θα μπορέσεις λοιπόν να γνωρίσεις ανθρώπους που θα σου αναπτερώσουν την ελπίδα για κάτι πιο ουσιαστικό στα αισθηματικά σου, ενώ ευνοούνται και επαγγελματικές συζητήσεις μέσα από τις οποίες θα μπορέσεις να βρεις και την οικονομική σταθερότητα που έχεις ανάγκη. Φρόντισε μόνο να κάνεις ειρήνη με τον εαυτό σου και να διαχειριστείς τις ανασφάλειές σου.

ΙΧΘΕΙΣ: Ο Ήλιος αφήνει σιγά-σιγά το ζώδιό σου για να περάσει στον Κριό και να στρέψει την προσοχή σου στα οικονομικά σου. Έτσι θα έχεις την ευκαιρία να βρεις τρόπους για να βελτιώσεις τα εισοδήματά σου ή αν μη τι άλλο να κάνεις πιο σωστή διαχείριση. Η επόμενη περίοδος έχει αρκετές ευκαιρίες στο ενδεχόμενο που θέλεις να ζητήσεις κάποια αύξηση ή γενικότερα θέλεις να βελτιωθούν οι όροι κάτω από τους οποίους εργάζεσαι. Σημαντικό όμως θέμα το επόμενο διάστημα αποτελεί και η συναισθηματική σου σταθερότητα, γι' αυτό και θα αναλάβεις πρωτοβουλίες προκειμένου να τη διασφαλίσεις.

Πηγή: Astrologos.gr