Κόσμος

Κορονοϊός: Δεύτερη μέρα με μηδενικά εγχώρια κρούσματα στην Κίνα

Κανένα νέο κρούσμα στη χώρα από όπου ξεκίνησε ο κορονοϊός, παρά μόνο «εισαγόμενα» για δεύτερο 24ώρο.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, στην ηπειρωτική Κίνα δεν καταγράφηκε κανένα κρούσμα εγχώριας μετάδοσης του κορονοϊού ως τα μεσάνυχτα χθες Πέμπτη, όμως ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έφθασαν στη χώρα μολυσμένοι από τον SARS-CoV-2 στο εξωτερικό ανήλθε σε 39, τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Από τα κρούσματα που «εισήχθησαν» στη χώρα, κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, τα 14 εντοπίστηκαν στην Γκουανγκντόνγκ, 8 στη Σαγκάη και 6 στο Πεκίνο, σύμφωνα με τα δεδομένα της Εθνικής Επιτροπής (του υπουργείου) Υγείας.

Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19 στην ηπειρωτική Κίνα έφθασε τα 80.967.

Ο απολογισμός των νεκρών της πανδημίας, που ξέσπασε τον Δεκέμβριο στην μεγαλούπολη Ουχάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι της κεντρικής Κίνας, ανερχόταν σε 3.248 ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, αυξημένος κατά τρεις από την προηγουμένη.