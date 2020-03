Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ελπίδα από την ελληνική πρωτοποριακή ανακάλυψη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ομάδα Μελέτης στο Αττικό, νοσοκομείο αναφοράς, προχώρησε για πρώτη φορά σε ανάλυση του ιού.

Νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση της βαριάς πνευμονίας που προκαλεί η νόσος COVID 19, ανοίγει η ανακάλυψη που έκανε η Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης για τους βαρέως Πάσχοντες, στα εργαστήρια του Αττικού Νοσοκομείου.

Ο καθηγητής παθολογίας-λοιμώξεων στη Δ' Παθολογική Κλινική στο Αττικό Νοσοκομείο Βαγγέλης Γιαμαρέλλος, που είναι και συντονιστής της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης για τους Βαρέως Πάσχοντες δήλωσε αποκλειστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η Ομάδα πήρε αίμα από τους πρώτους αρρώστους στην Ελλάδα, με μέτρια πνευμονία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.

«Τα αίματα αυτά αναλύθηκαν στο εργαστήριο ανοσολογίας της Δ' Παθολογικής Κλινικής του Αττικού Νοσοκομείου. Εκεί βρέθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο ο μηχανισμός με τον οποίο ο ιός αυτός προκαλεί κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος, και οδηγεί σε αυτή τη βαριά πνευμονία, όπου ξαφνικά ο άρρωστος νιώθει δύσπνοια και χρειάζεται να διασωληνωθεί για να κρατηθεί στη ζωή».

Από αυτή την ανάλυση, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής, προέκυψαν δύο σημεία «στόχοι»- δηλαδή, μόρια που κυκλοφορούν στο αίμα, στα οποία αν παρέμβουμε και τα μπλοκάρουμε με βιολογικούς παράγοντες (μονοκλωνικά αντισώματα) έχουμε πολλές ελπίδες να θεραπεύσουμε τους βαριά ασθενείς.

Η ανάλυση αυτή, όπως αναφέρει ο καθηγητής, «παρουσιάστηκε στην Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, την Τρίτη και αποτελεί τη βάση για ένα πρωτόκολλο έγκυρης έναρξης της θεραπείας».

Επίσης υπάρχει διαθέσιμη εξέταση αίματος, δηλώνει ο κ. Γιαμαρέλλος «που μπορεί να διαγνώσει πολύ νωρίς ποιος άρρωστος χρειάζεται θεραπεία και η οποία εξέταση προτείνεται να μπει και αυτή στο πρωτόκολλο».

Την Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης για τους Βαρέως Πάσχοντες, που δραστηριοποιείται εδώ και 14 χρόνια, πλαισιώνουν διακεκριμένοι λοιμωξιολόγοι και εντατικολόγοι της χώρας.

«Αυτή η διαδικασία θα συζητηθεί στην Επιτροπή, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε κάποιους που είναι ιδιαίτερα βαριά, κάποιους για τους οποίους βλέπουμε ότι τα φάρμακα δεν δουλεύουν καλά, να πάρουν τα αντισώματα από αυτούς που έχουν γίνει καλά. Αντίστοιχη εμπειρία υπάρχει στο εξωτερικό και ιδιαίτερα από προηγούμενες επιδημίες, όπως το SARS-1 και το MERS και έχει οδηγήσει σε μερικές δύσκολες περιπτώσεις σε πολύ καλά αποτελέσματα», είχε δηλώσει χθες ο Σωτήρης Τσιόδρας, κατά την ενημέρωση για την πορεία των κρουσμάτων στην Ελλάδα.