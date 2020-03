Κόσμος

Κορονοϊός: Ο Τραμπ ακύρωσε την Σύνοδο G7

«Υποκύπτει» στη νέα πραγματικότητα, παρά τις αρχικές του αντιδράσεις ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να ακυρωθεί η σύνοδος κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου η οποία ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο Καμπ Ντέιβιντ τον Ιούνιο εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Η σύνοδος των ηγετών της G7 που επρόκειτο να φιλοξενήσουν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο στο Καμπ Ντέιβιντ θα γίνει μέσω βιντεοδιάσκεψης», εξήγησε ο Τζαντ Ντίαρ, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι για να συνεχιστεί ο «στενός συντονισμός» των επτά κρατών, θα γίνουν κι άλλες βιντεοδιασκέψεις, τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Σε μια πρώτη συζήτηση που έκαναν τη Δευτέρα με αυτόν τον τρόπο — κάτι χωρίς ιστορικό προηγούμενο — οι επτά ηγέτες δήλωσαν αποφασισμένοι να κινητοποιήσουν όλα τα εργαλεία οικονομικής πολιτικής που έχουν στη διάθεσή τους για να υποστηρίξουν «τους εργαζόμενους, τις εταιρείες και τους τομείς που πλήττονται περισσότερο».

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Πέμπτη εξάλλου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεργαστούν «στενά» για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η απόφαση του Τραμπ ήταν αναμενόμενη, καθώς πολλές χώρες του κόσμου κλείνουν τα σύνορά τους και απαγορεύουν τα ταξίδια στο εξωτερικό στην προσπάθειά τους να αναχαιτίσουν τη ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας.