Οικονομία

Προς αναβολή το δώρο του Πάσχα: Τα σενάρια που είναι στο “τραπέζι”

Κανονικά η καταβολή του δώρου του Πάσχα. Πότε φαίνεται πως θα γίνει η καταβολή του. Έρχονται νέα μέτρα.

Σε 10 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται πλέον το πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονομίας, για την κρίση που της προκαλεί η έκτακτη κατάσταση με τον κορονοϊό. Αυτό ανακοίνωσε στο χθεσινό του διάγγελμα ο Πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί σε όλους.

Αυτό που δε διευκρινίστηκε είναι το πότε θα καταβληθεί το δώρο, καθώς φαίνεται να γίνεται δεκτή η εισήγηση του υπουργείου Οικονομικών, να παραταθεί ο χρόνος της καταβολής του, ώστε να «πέσει» στην πραγματική οικονομία.

Οι οριστικές αποφάσεις για το χρόνο καταβολής του δώρου θα ληφθούν άμεσα και αφού σταθμιστούν όλα τα δεδομένα, οι πληροφορίες ωστόσο το θέλουν να καταβάλλεται στις αρχές Ιουνίου.

Η μετάθεση της καταβολής του δώρου του Πάσχα φαίνεται πως θα είναι οριζόντια και θα αφορά τόσο τους εργαζόμενους των οποίων η εργασία έχει ανασταλεί με κυβερνητική εντολή, για λόγους δημόσιας υγείας, όσο και για αυτούς που συνεχίζουν να εργάζονται.

Ένα δεύτερο σενάριο θέλει τη δεύτερη κατηγορία εργαζομένων να λαμβάνουν το δώρο του Πάσχα έως τις 15 Απριλίου, κάτι που θα παραμείνει στην ευχέρεια των εργοδοτών. Εφόσον δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα, να καταβληθεί κατ’επιλογήν τους.

Το νέο πακέτο μέτρων, που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, θα εξειδικευτεί σήμερα στην κοινή συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν στις 10:30 οι Υπουργοί Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης, στις 10:30.