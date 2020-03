Κόσμος

Ινδία: Εκτελέστηκαν οι δράστες του ομαδικού βιασμού της φοιτήτριας

Η άγρια δολοφονία μετά τον ομαδικό βιασμό της νεαρής μέσα στο λεωφορείο είχε προκαλέσει παγκόσμιο σοκ.

Κρεμάστηκαν οι δράστες του ομαδικού βιασμού και της δολοφονίας της 23χρονης φοιτήτριας, στην Ινδία.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη, όταν έγινε γνωστή του 2012. Η κοπέλα, φοιτήτρια φυσιοθεραπείας, έπεσε θύμα άγριου και ομαδικού βιασμού μέσα σε λεωφορείο στο Νέο Δελχί. Επέστρεφε από τον κινηματογράφο μαζί με έναν φίλο της.

Οι έξι δράστες τους πείραξαν στο λεωφορείο, χτύπησαν τον νεαρό με μεταλλική μπάρα, βίασαν τη γυναίκα και στη συνέχεια την ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου με το ίδιο μέταλλο.

Πέθανε δύο εβδομάδες αργότερα.

Οι δράστες κρεμάστηκαν στη φυλακή όπου κρατούνταν, στο Νέο Δελχί, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της φυλακής.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα, ευχαριστώντας κυρίως τις Αρχές.

Το άγριο έγκλημα είχε προκαλέσει σοκ στην Ινδία και οδήγησε στη σκλήρυνση των νόμων και των ποινών για τα σεξουαλικά εγκλήματα.

Η τελευταία ποινή με κρέμασμα στην Ινδία ήταν το 2013.