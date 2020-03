Κόσμος

Κορονοϊός: Κλείνουν τα ξενοδοχεία στην Ισπανία

Σχεδόν 800 νεκροί στην Ισπανία από τον κορονοϊό, με την κυβέρνηση να σκληραίνει καθημερινά τα μέτρα.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας, χώρας που βρίσκεται στην τέταρτη θέση στον κατάλογο αυτών που έχουν δεχθεί το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού, διέταξε να κλείσουν όλα τα ξενοδοχεία στην επικράτεια, μέτρο που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το μέτρο προβλέπει την «αναστολή» της λειτουργίας «όλων των ξενοδοχείων , των τουριστικών και άλλων καταλυμάτων για σύντομες διαμονές σε όλη την επικράτεια».

Αρχής γενομένης από την Πέμπτη, τα ξενοδοχεία στην Ισπανία, τον δεύτερο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, καλούνται να κλείσουν για επτά εργάσιμες ημέρες για να ανασχεθεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού.

Τα μοναδικά ξενοδοχεία που μπορούν να μείνουν ανοικτά είναι αυτά της διαμονής μακράς διάρκειας, με προϋπόθεση όμως πως διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές ώστε οι φιλοξενούμενοί τους να μπορούν να τηρούν τον σχεδόν απόλυτο περιορισμό που επιβάλλεται το τρέχον διάστημα σε όλη τη χώρα.

Η Ισπανία κατατάσσεται δεύτερη στην Ευρώπη και τέταρτη στον πλανήτη μεταξύ αυτών που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την επιδημία, με 767 νεκρούς και 17.147 μολυσμένους.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Σάββατο, θέτοντας σε εφαρμογή δρακόντεια μέτρα για την παραμονή ολόκληρου του πληθυσμού σε περιορισμό.