Κοινωνία

Κορονοϊός: Το έγγραφο για όσους έρχονται στην Ελλάδα και μπαίνουν σε καραντίνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εκδόθηκε ΝΟΤΑΜ για τους ταξιδιώτες που φτάνουν στη χώρα μας. Από πότε ισχύει. Τα πρόστιμα.

Εκδόθηκε ΝΟΤΑΜ χθες βράδυ με ισχύ από σήμερα το μεσημέρι στις 12 για ενημέρωση όλων των ταξιδιωτών για υποχρεωτική καραντίνα.

Όσοι έρχονται στην Ελλάδα θα συμπληρώνουν υποχρεωτικά αυτό το έγγραφο, προτού προσγειωθούν και μπουν σε υποχρεωτική καραντίνα για 14 μέρες.

Το έγγραφο στη συνέχεια θα παραδίδεται στην Πολιτική Προστασία.

Θα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων, κυρίως του τελευταίου για τον τόπο διαμονής.

Στην περίπτωση που αναζητηθούν από τις Αρχές και δεν εντοπιστούν στο δηλωθέν σημείο, θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 5000 ευρώ και θα οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης.