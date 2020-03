Αθλητικά

ΝΒΑ: “Λουκέτο” σε αποδυτήρια και προπονητικά κέντρα λόγω κορονοϊού

Το πρωτάθλημα ενθαρρύνει τους παίκτες να παραμείνουν απομονωμένοι. Θετικοί στον κορονοϊό ο Μάρκους Σμαρτ και δύο παίκτες των Λέικερς.



Εντολή να «σφραγιστούν» από σήμερα και μέχρι νεωτέρας τα αποδυτήρια και όλες οι εγκαταστάσεις των 30 ομάδων της λίγκας, έδωσε το ΝΒΑ, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό. Η οδηγία αφορά τόσο τους παίκτες, όσο και τους υπαλλήλους.

Μετά από αυτή την εξέλιξη οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι να γυμνάζονται σπίτια τους, με τις ομάδες να τους παρέχουν όλα τα απαραίτητα υλικά και όργανα εκγύμνασης.

Το πρωτάθλημα ενθαρρύνει επίσης τους παίκτες να παραμείνουν απομονωμένοι, αφήνοντας τα σπίτια τους μόνο όταν απαιτείται να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης.

Θετικός στον κορονοϊό ο Μάρκους Σμαρτ και δύο παίκτες των Λέικερς





Tην ίδια ώρα, ο γκαρντ των Σέλτικς Μάρκους Σμαρτ και δύο παίκτες των Λέικερς, τα ονόματα των οποίων δεν έγιναν γνωστά, βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό, όπως δήλωσε το ΝΒΑ και έχουν μπει σε καραντίνα.

Οι Λέικερς δεν έκαναν γνωστά τα ονόματα, αλλά δήλωσαν ότι οι αθλητές της ομάδας εξετάστηκαν κατόπιν σύστασης αξιωματούχων της δημόσιας υγείας λόγω ενός παιχνιδιού της 10ης Μαρτίου κατά των Νετς. Ο Σμαρτ με ανάρτησή του στο Twitter επιβεβαίωσε την είδηση. «Έκανα την εξέταση πριν πέντε μέρες και πήρα τα αποτελέσματα. Από την ημέρα που εξετάστηκα είμαι σε καραντίνα, ευτυχώς. Ο κορονοϊός πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά. Αποτελεί προτεραιότητα για τους ειδικούς σε θέματα υγείας και πρέπει να κάνουμε περισσότερες εξετάσεις το συντομότερο. Προσωπικά, δεν είχα συμπτώματα και αισθάνομαι εξαιρετικά. Όμως η νέα γενιά της πατρίδας μας πρέπει να κρατά αποστάσεις. Δεν παίζουν με αυτά. Όποιος δεν το κάνει, φέρεται εγωιστικά. Ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε, αλλά για να το κάνουμε πρέπει να είμαστε χωριστά για λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.