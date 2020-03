Κοινωνία

Μπακογιάννης στον ΑΝΤ1: “Βοήθεια στο Σπίτι plus” και μέτρα για τους άστεγους (βίντεο)

Σαρώνονται τα επτά διαμερίσματα της Αθήνας, δήλωσε ο Δήμαρχος. Τι προβλέπεται στο νέο πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι και τι για τους άστεγους.

Νέα μηχανήματα και υδροφόρες έχουν βγει ήδη στους δρόμους της Αθήνας και την καθαρίζουν, επιβεβαίωσε ο δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Πάντα λέγαμε ότι η Αθήνα θέλει νερό και σαπούνι, πλέον θέλει και απολύμανση», τόνισε και εξήγησε πως πρόκειται να σαρωθούν και τα επτά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων, με έμφαση στα σημεία όπου συγκεντρώνεται περισσότερο κόσμος, όπως οι στάσεις των λεωφορείων.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο να βγει για συστάσεις στους πολίτες η Δημοτική Αστυνομία, ο δήμαρχος Αθηναίων διευκρίνισε πως έχει ήδη ανασταλεί η λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης, -ξεκαθαρίζοντας πως «αυτό δε σημαίνει ότι θα δεχτούμε φαινόμενα όπως το παρκάρισμα στις ράμπες αναπήρων» - απελευθερώνοντας το προσωπικό που γυρίζει όλη την πόλη.

Παραδέχθηκε ωστόσο ότι, «η μεγάλη πλειοψηφία δείχνει σεβασμό και αλληλεγγύη. Η κοινωνία ανταποκρίνεται και δείχνει υπευθυνότητα, σε αντίθεση με άλλες χώρες».

Όσο αφορά σε περαιτέρω δράσεις του Δήμου Αθηναίων στην έκτακτη κατάσταση, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται κοινωνικός μηχανισμός «Βοήθεια στο Σπίτι plus», που θα έχει δύο στόχους:

-Πρώτον να μη μείνει κανείς μόνος του. Να πηγαίνει δηλαδή κάποιος να δει τι χρειάζονται οι πολίτες που μένουν στο σπίτι τους.

-Δεύτερον: διανομή στο σπίτι. Δηλαδή, θα πηγαίνει πλέον ο Δήμος σε ανήμπορους τις προμήθειες του ΤΕΒΑ.

Όσο αφορά στο ζήτημα των αστέγων, ο Κώστας Μπακογιάννης διευκρίνισε ότι το συσσίτιο του Δήμου εξακολουθεί να λειτουργεί, όπως και το κοινωνικό παντοπωλείο.

Επιπλέον, τα συνεργεία του ΚΕΔΑ είναι έξω και απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, όπως τοξικομανείς, όχι μόνο ενημερώνοντάς τους, αλλά δίνοντάς τους τα απαραίτητα, όπως σύριγγες και αντισηπτικά μαντηλάκια.

Ο δήμαρχος ανακοίνωσε, επίσης ότι, «ετοιμάζεται κέντρο στέγασης αστέγων».

«Προς το παρόν υπάρχει χώρος όπου μπορούν οι άστεγοι να εξεταστούν και αν χρειαστεί στη συνέχεια να πάνε στο νοσοκομείο», έκανε γνωστό ο Δήμαρχος.

Τέλος, ο Κώστας Μπακογιάννης είπε ένα «μεγάλο ‘ευχαριστώ’ στους ήρωες του Δήμου, όπως και τους υπαλλήλους καθαριότητας, που δεν το έχουν βάλει κάτω και κάνουν δέκα φορές πιο δύσκολη δουλειά από αυτήν που κάνουν συνήθως».