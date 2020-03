Life

Το μήνυμα του Michael Stipe για τον κορονοϊό: “It's the End of the World As We Know It” (βίντεο)

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και ο δημιουργός της στέλνει μήνυμα μέσω αυτής.

Πάντα υπάρχει ένα τραγούδι που ταιριάζει «γάντι» σε κάθε συγκυρία. Και η επιτυχία του 1987 των R.E.M. «It's the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)» είναι ιδιαίτερα σχετική με την πανδημία του κορονοϊού. Και μπορεί ακριβώς λόγω της πανδημίας να μη γίνει το φετινό Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας την εκπληκτική απόδοση αυτού του τραγουδιού από τον Michael Stipe σε αυτό το φεστιβάλ, το 1999. Τώρα, 21 χρόνια αργότερα, ο τραγουδιστής των R.E.M. ξανατραγουδά το «It's the End of the World...» σε ένα βίντεο για τα μέτρα που πρέπει ατομικά ο καθένας μας να πάρει για να είναι ασφαλής και μας προτρέπει να μείνουμε σπίτι και να προσέχουμε!

Στο βίντεο που ετοίμασε -και το οποίο μοιράζεται στον ιστότοπό του (και σε πιο σύντομη εκδοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης)- ο Stipe τραγουδά λίγο από το εμβληματικό τραγούδι και μετά απευθύνεται σε εμάς, δίνοντας τους δικούς του κανόνες για το πώς θα αντεπεξέλθουμε στη σημερινή κατάσταση.

«Νιώθω καλά. Νιώθω εντάξει» λέει. «Το σημαντικό αυτού του στίχου, αυτού του τίτλου τραγουδιού, είναι "Όπως Τον Ξέρουμε". Πρόκειται να περάσουμε - περνάμε κάτι το οποίο δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν συναντήσει και αυτό, βεβαίως, είναι ο κορονοϊός. Και είναι πραγματικότητα, και είναι σοβαρό, και είναι εδώ».

Στη μεγαλύτερης διάρκειας εκδοχή του βίντεο στον ιστότοπό του, ο Stipe προσθέτει ότι παίρνει συμβουλές από φίλους του στην Ιταλία, και τονίζει: «Έχω μπει στο bunker, στο με ενισχυμένο σκυρόδεμα καταφύγιο. Έχω μπει σε καραντίνα. Έχω μπει σε μερική εκούσια καραντίνα εδώ κι αρκετές μέρες και αυτό πρόκειται να συνεχιστεί γιατί δεν θέλω να βγω έξω, δεν θέλω να είμαι υπεύθυνος για να αρρωστήσει κάποιος αν εγώ είμαι ήδη άρρωστος. Δεν πιστεύω ότι είμαι, αλλά κανείς μας δεν ξέρει αν είναι».

Ο Stipe μας ενθαρρύνει να μείνουμε μέσα και να βρούμε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Κι όσον αφορά το πλύσιμο των χεριών μας, συμβουλεύει να βρούμε ένα χαρούμενο τραγούδι, ένα τραγούδι που μας κάνει να νιώθουμε καλά, για να συνοδεύουμε το τρίψιμο των χεριών με σαπούνι.