Κορονοϊός: επιστροφή στα καθήκοντα για δεκάδες γιατρούς που ήταν σε καραντίνα

Ευχάριστα νέα για εργαζόμενους στο χώρο της υγείας, καθώς βγήκαν τα αποτελέσματα που τους επιτρέπουν να επιστρέψουν στη δουλειά.

Ευχάριστα είναι τα νέα για 30 εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Αμαλιάδος, που είχαν τεθεί σε καραντίνα 14 ημερών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, κανένας από τους 30 δεν αρρώστησε, αφού οι εξετάσεις τους βγήκαν αρνητικές. Σύμφωνα με τον κ.Γιαννάκο, το νοσοκομείο Αμαλιάδος ήταν αυτό στο οποίο μετέβη ο 67χρονος, το πρώτο θύμα του κορονοϊού.

«Βοήθησε πολύ ότι ο 67χρονος ήταν συνειδητοποιημένος και προσήλθε στο Νοσοκομείο φορώντας μάσκα», αναφέρει ο Μ.Γιαννάκος, τονίζοντας πως ο 67χρονος δε θεωρείτο κρούσμα.

Για τον ίδιο ασθενή είχαν μπει σε καραντίνα ακόμα 15 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Ρίο, οι οποίοι επίσης επέστρεψαν επίσης στη δουλειά τους.

«Τελικά νόσησαν τρεις συνάδελφοι που είναι καλά στην υγεία τους. Όμως δυστυχώς κάθε ημέρα χάνουμε στρατιώτες στη μάχη. 54 συνάδελφοι νοσούν και 300 βρίσκονται σε καραντίνα που θα λήξει χωρίς να περάσουν οι μέρες ασφαλείας», σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι, ασθενής θετικός στον κορονοϊό πήγε για επανεξέταση στο Νοσοκομείο του Ρίο και περιμένοντας ζαλίστηκε, έπεσε και χτύπησε.

«Έτρεξαν τραυματιοφορείς και τον μετέφεραν χωρίς να προλαβαίνουν να πάρουν προφυλάξεις. Να ο μεγάλος κίνδυνος για το προσωπικό! Τι να κάνουν να περιμένουν να ντυθούν και να αφήσουν έναν χτυπημένο στο κεφάλι άνθρωπο κάτω;», καταλήγει ο Μ.Γιαννάκος.